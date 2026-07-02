Eduskunnan ResilEast -ryhmä: Suomen visio rakennettava sähköistyvän teollisuuden tuomalle vauraudelle - koko maan resurssit hyödynnettävä
2.7.2026 09:15:14 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Itäisen Suomen kehitystä jarruttaa tällä hetkellä merkittävä pullonkaula: Paikallisen energiatuotannon puute. Tuulivoima olisi nopein ratkaisu tähän haasteeseen, mutta puolustusvoimien nykyisen tutkajärjestelmän teknologiset rajoitteet monimutkaistavat ratkaisujen löytämistä. Nykyinen tilanne on vaarassa muodostua itäisen Suomen elinvoimaisuuden kannalta kestämättömäksi ja näiden haasteiden ratkaiseminen turvallisuutta vaarantamatta vaatii rohkeutta ja pitkää sitoutuneisuutta. Suomen kansantalouden sekä itäisen Suomen elinvoiman ja siten turvallisuudenkin kannalta on huolestuttavaa, jos miljardien eurojen teolliset investoinnit karkaavat ulkomaille puhtaan energian tuotannon puutteen takia.
Kansainvälisesti suunta aluevalvonnassa on jo toinen. Ruotsissa ja Puolassa tuulivoimaa hyödynnetään yhä enemmän myös puolustuksen tukena, erityisesti droonien torjunnassa. Dagens Nyheter DN Debatt (6.6.2026) ”Vindkraften – vår nya försvarslinje mot fiendens drönare” (vapaasti suomennettuna: ”Tuulivoima – meidän uusi puolustuslinjamme lisääntyviä drooneja vastaan”). Sama voidaan toteuttaa myös Suomessa, mutta kokonaisvaltaisemmin ResilEast -ohjelman kautta. (ResilEast -ohjelman verkkosivut: https://resileast.com/)
ResilEast on pitkä, noin 25 vuoden kehitysohjelma, jolla vahvistetaan Suomen ja EU:n itäisten raja-alueiden turvallisuutta, energiaomavaraisuutta ja taloudellista elinvoimaa yhdistämällä energia-, infrastruktuuri- ja puolustusratkaisuja yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on kunnianhimoinen avaus aikana, jolloin huoltovarmuus, turvallisuus ja itäisen Suomen elinvoima ovat erityisen huomion kohteena.
ResilEast tarjoaa Suomelle mahdollisuuden rakentaa energiajärjestelmää, joka samalla vahvistaa turvallisuutta. Kun energia-, tie-, data- ja sähköverkkoja rakennetaan yhdessä, voidaan luoda kustannustehokkaita ratkaisuja myös puolustuksen tarpeisiin.
ResilEast -mallin ideana on rakentaa tukeutumisrakenteita (platform) erilaisille puolustuksen ja erityisesti droonintorjunnan tarpeille. Eri rakenteisiin voidaan kytkeä tarpeen mukaan kameroita, tutkia, ääni- ja tärinäantureita. Rakenne voi olla osa energiantuotantoon liittyvää infraa, tietä tai varmuusvarastoa.
Puolustuksen kustannusten kasvaessa meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka vahvistavat samanaikaisesti taloutta ja turvallisuutta. ResilEast visioi mahdollisuudesta kasvattaa kansallista varallisuutta, parantaa puolustuksen vaikuttavuutta ja luoda Suomelle uusia tulovirtoja energia-alan kautta. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja poliittisten ryhmien kesken, jotta itäisestä Suomesta voidaan rakentaa kasvun, turvallisuuden ja teollisen uudistumisen moottori koko Euroopalle. Itäisen Suomen tulevaisuuden menestyminen ei ole vain unelmaa vaan täysin mahdollista ja ResilEast-malli voi olla tärkeä osa tässä työssä.
Eduskunnan ResilEast -verkoston puheenjohtajisto
kansanedustaja Timo Suhonen sd.
kansanedustaja Hanna Holopainen vihr.
kansanedustaja Ville Kaunisto kok.
kansanedustaja Markku Siponen kesk.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:09 432 3173hanna.holopainen@eduskunta.fi
Markku SiponenKansnedustajaPuh:09 432 3133markku.siponen@eduskunta.fi
Ville KaunistoKansanedustajaPuh:09 432 3068ville.kaunisto@eduskunta.fi
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