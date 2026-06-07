Demarinuoret

Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen: Hallitus syventää alkoholiperheiden lasten ahdinkoa

30.6.2026 12:58:51 EEST | Demarinuoret | Tiedote

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Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain uudistukset, jotka mahdollistavat alkoholijuomien kotiinkuljetuksen sekä Alkon myymälöiden päivittäisen aukiolon. Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen on huolissaan siitä, että päihdeperheiden lapset on unohdettu ja syöstään uudistuksella entistä suurempaan ahdinkoon.

Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen
Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen

“Kyseessä on vastuuton uudistus, jonka perustelut ovat heikot. Uudistuksen kannattajat puhuvat veroeurojen keruusta, mutta unohtavat laskea, mitä kodeissa lisääntynyt alkoholinkäyttö voi tulla maksamaan esimerkiksi lastensuojelussa ja terveydenhuollossa. Työttömyyden ja eriarvoisuuden syventyessä hintalappu voi muodostua melkoiseksi,” Väänänen ihmettelee.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi vuonna 2024, että Suomessa yli 89 000 lasta elää perheissä, joissa vähintään toisella vanhemmalla on päihdeongelma. Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan taas noin joka viides nuori kokee vanhemman alkoholinkäytön haittaavan elämäänsä. 

“On kylmäävää ajatella lapsia, joiden päihdeongelmainen vanhempi voi nyt tilata viinaa kotiovelle. Tuntuu, että nämä lapset unohdetaan täysin ja keskustellaan ongelmakäytön sijaan aikuisista ihmisistä, jotka eivät tätä ennen ole voineet tehdä punaviinikastiketta aina sitä halutessaan, mutta nyt saavat tarvikkeet kätevästi kotiovelle. Kumpi on tärkeämpää: aikuisen oikeus alkoholiin vai lapsen oikeus turvaan?” Väänänen kysyy.

Avainsanat

alkoholilaki

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