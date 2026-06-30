SDP:n Niina Malm ja Helena Marttila: Hallitus, mihin jäi palkkatasa-arvon edistäminen?

EU:n jäsenvaltioille asetettu määräaika palkka-avoimuusdirektiivin kansalliseen lainsäädäntöön saattamiselle oli 7.6.2026. Suomessa direktiivin täytäntöönpano on kuitenkin auttamattomasti kesken.

– Hallituksen poliittisen tahdon puute palkka-avoimuuden edistämisessä näkyy konkreettisesti toimeenpanon hitaudessa. Palkkatasa-arvoa edistävää lainsäädäntöä ei ole viety eteenpäin EU:n edellyttämässä aikataulussa, eikä muuttuneista aikatauluista edes tiedoteta asianmukaisesti. Kaiken kukkuraksi Orpon hallituksen lakiesitys ei täytä tällä hetkellä edes direktiivin vähimmäisvaatimuksia, vaan on jopa heikennys nykytilanteeseen verrattuna, Malm varoittaa.

Malmin mukaan lakiesityksestä puuttuu esimerkiksi kokonaan samanarvoisen työn määritelmä, joka on keskeinen osa palkkatasa-arvon edistämistä.

– Hallitus pyrkii siis viemään läpi vähimmäisvaatimukset alittavan version laista, ja senkin pahasti myöhässä. Tämä on surullinen osoitus siitä, miten vähän hallitusta kiinnostaa naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo, Malm arvioi.

Marttila huomauttaa, että palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpano on yksi tehokkaimmista keinoista puuttua selittämättömiin palkkaeroihin, joita esiintyy yleensä juuri naisten ja miesten välillä. Palkka-avoimuuden avulla esimerkiksi työpaikan luottamusmiehen on mahdollista puuttua perusteettomiin eroihin palkkauksessa.

– Perusteettomat palkkaerot ovat yksi työelämän tasa-arvon suurimmista epäkohdista. Suomessa naisten palkat ovat edelleen keskimäärin noin 16 prosenttia alemmat kuin miesten, kun EU:n sisällä vastaava luku on noin 11 prosenttia, Marttila kertoo.

– On häpeällistä, että tasa-arvosta tunnettu Suomi ei saattanut direktiivin edellyttämiä pykäliä voimaan määräaikaan mennessä. Etenkin, kun Orpon hallitus on vienyt läpi jo useita heikennyksiä erityisesti naisten asemaan työmarkkinoilla. Hallitukselta kaivattaisiin nyt kipeästi osoitusta siitä, että työelämän tasa-arvo kiinnostaa sitä muutenkin kuin juhlapuheissa, Marttila päättää.