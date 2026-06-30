Oulun Apuvälinekeskuksen remontti vaikuttaa asiointiin
30.6.2026 13:00:12 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Oulun Apuvälinekeskuksen palvelupisteessä eli apuvälinelainaamossa remontoidaan lattiaa 6. heinäkuuta – 14. elokuuta 2026. Remontti aiheuttaa muutoksia asiointiin ja voi ruuhkauttaa toimintaa.
Oulun Apuvälinekeskuksen palvelupisteen lattiaa remontoidaan kesällä. Palvelupiste on avoinna normaalisti 6.–16. heinäkuuta ja 21. heinäkuuta – 14. elokuuta, mutta tällöin vain osa tiloista on käytössä. Odota asiointivuoroasi yhteisaulassa. Kutsumme sinut asioimaan palveluun.
Jos mahdollista, asioi palvelupisteessä jo ennen remontin alkamista tai vasta remontin jälkeen.
Palvelupiste on suljettu 17.–20. heinäkuuta 2026
Remontin vuoksi Oulun Apuvälinekeskuksen palvelupiste on suljettu 17.–20. heinäkuuta 2026. Tällöin apuvälineitä ei voi lainata, palauttaa tai pikahuoltaa siellä. Tänä aikana voit lainata tai palauttaa apuvälineitä lähimmillä apuvälinepisteillä eli Muhoksen, Iin tai Raahen palvelupisteellä.
Tarkista apuvälinepisteiden palveluajat Pohde.fi:n sivulla Apuvälinepalvelut.
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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