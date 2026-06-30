Oulun Apuvälinekeskuksen remontti vaikuttaa asiointiin

Oulun Apuvälinekeskuksen palvelupisteen lattiaa remontoidaan kesällä. Palvelupiste on avoinna normaalisti 6.–16. heinäkuuta ja 21. heinäkuuta – 14. elokuuta, mutta tällöin vain osa tiloista on käytössä. Odota asiointivuoroasi yhteisaulassa. Kutsumme sinut asioimaan palveluun.

Jos mahdollista, asioi palvelupisteessä jo ennen remontin alkamista tai vasta remontin jälkeen.

Palvelupiste on suljettu 17.–20. heinäkuuta 2026

Remontin vuoksi Oulun Apuvälinekeskuksen palvelupiste on suljettu 17.–20. heinäkuuta 2026. Tällöin apuvälineitä ei voi lainata, palauttaa tai pikahuoltaa siellä. Tänä aikana voit lainata tai palauttaa apuvälineitä lähimmillä apuvälinepisteillä eli Muhoksen, Iin tai Raahen palvelupisteellä.

Tarkista apuvälinepisteiden palveluajat Pohde.fi:n sivulla Apuvälinepalvelut.