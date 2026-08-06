Taiteiden yö valtaa Vaasan 13.8.

Tänä vuonna Taiteiden yössä nähdään ensimmäistä kertaa katugalleria, joka tuo taiteen osaksi kaupunkitilaa. Keskustan, Kalarannan ja Palosaaren julistemainostauluissa esitellään paikallisten taiteilijoiden Vikum Bandaran, Elena Nestorovan ja Olivia Luoman teoksia. Ilmasto- ja ympäristöteemaiset teokset juhlistavat Vaasan Green Leaf -vuotta.

Kävelykadun täyttää tunnelmallinen Silent disco, jossa tanssitaan yhteisen soittolistan tahtiin omat kuulokkeet päässä. Tapahtuman järjestää Vaasan Sähkö.

Kokkolan Ykspihlajasta tuleva Yxpila Cirkus Club tuo Taiteiden yöhön esityksen HORSMA! goes streets!, joka yhdistää musiikkia, sirkusta, liikettä ja fyysistä teatteria. Katusirkus tarjoaa kaikenikäisille sopivan elämyksen ja on samalla pieni kurkistus Italiaan matkaavasta kokoillan teoksesta.

Kirjastonkujalla voi antaa ympäristölupauksen kuvauspisteellä sekä maalata värikkäitä lehtiä asfalttiin Green Leaf -teeman hengessä.

Suosittu kulkue, näyttelyitä ja livemusiikkia

Pohjanmaan upeita maisemia tallentavat kansainväliset valokuvaajat esittelevät teoksiaan ”Ostrobothnia Photo Trophy” -näyttelyssä Vaasan kaupungintalolla. Myös paikalliset harrastajat voivat osallistua Paris-Nordkapp Photo Adventure -kilpailuun, jonka voittajat valitsee paikallinen tuomaristo.

Suosittu Taiteiden yön kulkue lähtee klo 19 kaupungintalolta ja kulkee torille tanssivien ryhmien johdolla. Kulkueessa on tänä vuonna noin 160 osallistujaa.

Lisäksi monet kulttuurilaitokset avaavat ovensa maksutta. Kuntsin modernin taiteen museo ja Pohjanmaan museo ovat avoinna klo 15–21. Livemusiikkia kuulee eri puolilla kaupunkia, kuten torilavalla, Ritzissä ja kulttuuritalo Fannyssä.

Katso Taiteiden yön ohjelma: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/taiteiden-yo/