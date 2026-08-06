Taiteiden yö valtaa Vaasan 13.8.
6.8.2026 12:30:09 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Taiteiden yötä juhlitaan Vaasassa torstaina 13.8.2026. Mukana on noin 180 toimijaa ja tarjolla on runsaasti musiikkia, esityksiä, näyttelyitä ja osallistavaa ohjelmaa kaikenikäisille. Uutuutena on katugalleria, jossa esitellään paikallisten taiteilijoiden teoksia.
Tänä vuonna Taiteiden yössä nähdään ensimmäistä kertaa katugalleria, joka tuo taiteen osaksi kaupunkitilaa. Keskustan, Kalarannan ja Palosaaren julistemainostauluissa esitellään paikallisten taiteilijoiden Vikum Bandaran, Elena Nestorovan ja Olivia Luoman teoksia. Ilmasto- ja ympäristöteemaiset teokset juhlistavat Vaasan Green Leaf -vuotta.
Kävelykadun täyttää tunnelmallinen Silent disco, jossa tanssitaan yhteisen soittolistan tahtiin omat kuulokkeet päässä. Tapahtuman järjestää Vaasan Sähkö.
Kokkolan Ykspihlajasta tuleva Yxpila Cirkus Club tuo Taiteiden yöhön esityksen HORSMA! goes streets!, joka yhdistää musiikkia, sirkusta, liikettä ja fyysistä teatteria. Katusirkus tarjoaa kaikenikäisille sopivan elämyksen ja on samalla pieni kurkistus Italiaan matkaavasta kokoillan teoksesta.
Kirjastonkujalla voi antaa ympäristölupauksen kuvauspisteellä sekä maalata värikkäitä lehtiä asfalttiin Green Leaf -teeman hengessä.
Suosittu kulkue, näyttelyitä ja livemusiikkia
Pohjanmaan upeita maisemia tallentavat kansainväliset valokuvaajat esittelevät teoksiaan ”Ostrobothnia Photo Trophy” -näyttelyssä Vaasan kaupungintalolla. Myös paikalliset harrastajat voivat osallistua Paris-Nordkapp Photo Adventure -kilpailuun, jonka voittajat valitsee paikallinen tuomaristo.
Suosittu Taiteiden yön kulkue lähtee klo 19 kaupungintalolta ja kulkee torille tanssivien ryhmien johdolla. Kulkueessa on tänä vuonna noin 160 osallistujaa.
Lisäksi monet kulttuurilaitokset avaavat ovensa maksutta. Kuntsin modernin taiteen museo ja Pohjanmaan museo ovat avoinna klo 15–21. Livemusiikkia kuulee eri puolilla kaupunkia, kuten torilavalla, Ritzissä ja kulttuuritalo Fannyssä.
Katso Taiteiden yön ohjelma: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/taiteiden-yo/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
kulttuurituottaja Geir Byrkjeland Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. 0401563227, geir.byrkjeland@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Konstens natt intar Vasa 13.86.8.2026 12:30:11 EEST | Pressmeddelande
Konstens natt firas i Vasa torsdag 13.8.2026. Ungefär 180 aktörer deltar och det bjuds på mycket musik, framträdanden, utställningar och inkluderande program för alla åldrar. En nyhet är gatugalleriet, där lokala konstnärers verk presenteras.
Tillfälliga trafikarrangemang i korsningen mellan Sandviksgatan och Rådhusgatan5.8.2026 15:33:26 EEST | Pressmeddelande
I korsningen mellan Sandviksgatan och Rådhusgatan gäller tillfälliga trafikarrangemang 17–28.8.2026 på grund av sanering av vattentjänster.
Tilapäisiä liikennejärjestelyjä Hietalahdenkadun ja Raastuvankadun risteyksessä5.8.2026 15:33:25 EEST | Tiedote
Hietalahdenkadun ja Raastuvankadun risteysalueella on käytössä tilapäiset liikennejärjestelyt 17.–28.8.2026 välisenä aikana vesihuollon saneeraustöiden vuoksi.
Lifti övergår till vintertidtabeller måndag 3.8.202630.7.2026 14:23:59 EEST | Pressmeddelande
Vintertidtabellerna för Vasaregionens kollektivtrafik Lifti gäller 3.8–31.12.2026. I Walttis mobilapp har MobilePay för unga tagits i bruk som betalningsmetod.
Lifti siirtyy talviaikatauluihin maanantaina 3.8.202630.7.2026 14:23:48 EEST | Tiedote
Vaasan seudun joukkoliikenteen Liftin talviaikataulut ovat voimassa 3.8.2026-31.12.2026. Waltin mobiilisovelluksessa on otettu käyttöön Nuorten Mobilepay maksutapana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme