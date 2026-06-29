Kohtaamisten Keski-Suomi -hanke käynnissä – tavoitteena tavoittaa yksinäiset ja toiminnan ulkopuolelle jäävät ikääntyneet
30.6.2026 13:20:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kohtaamisten Keski-Suomi – iäkkäiden yhteisöllisyyden vahvistaminen -hanke on käynnistynyt vuoden 2026 alussa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa 65 vuotta täyttäneiden keskisuomalaisten hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja elinikäisitä oppimista. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin ikääntyneisiin, jotka ovat riskissä jäädä palveluiden, toiminnan tai sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle.
Yhteinen tilannekuva ohjaa kehittämistyötä
Kevään aikana hankkeessa on rakennettu yhteistä tilannekuvaa kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Keskusteluissa on noussut esille, että moni ikääntynyt jää edelleen palvelujen ja yhteisöllisen toiminnan ulkopuolelle. Osallistumisen esteiksi tunnistettiin muun muassa liikkumisen vaikeudet, taloudelliset haasteet sekä elämäntilanteiden muutokset, kuten leskeytyminen. Seniorit ovat itse korostaneet esteettömyyden fyysisiä, henkisiä ja taloudellisia ulottuvuuksia, jotka huomioidaan hankkeen kehittämistyössä.
– Hankkeessa hyödynnetään aiemmin kehitettyjä toimintamalleja ja olemassa olevia resursseja. Meneillään oleva etsivän ja löytävän vanhustyön kysely kartoittaa toiminnan nykytilaa Keski-Suomessa sekä tukee yhteisen toimintamallin rakentamista. Verkoston avulla toimijat tuntevat paremmin toistensa palvelut ja toiminnan. Näin voidaan välttää päällekkäistä työtä, vahvistaa yhteistyötä ja löytää uusia tapoja tavoittaa ikääntyneitä, kertoo projektityöntekijä Merja Pihlajasaari Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Pilotoinnit käynnistyvät neljällä paikkakunnalla
Kaikki Keski-Suomen kunnat osallistuvat hankkeeseen verkoston jäseninä. Kehitettävät toimintamallit pilotoidaan Hankasalmella, Jyväskylässä, Petäjävedellä ja Saarijärvellä.
– Pilotoinneissa kehitetään kahta toimintamallia: yhteisöllisyyttä tukevaa kaupunkimallia sekä jalkautuvaa ja liikkuvaa maaseutumallia. Tavoitteena on tavoittaa ikääntyneet heidän omassa arjessaan ja vahvistaa mahdollisuuksia osallistua toimintaan asuinpaikasta riippumatta. Pilotointien aikana kerättyjen kokemusten pohjalta laaditaan suunnitelma toimintamallien laajentamiseksi koko Keski-Suomeen, kertoo projektipäällikkö Lotta Katajapuu-Rutanen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Kehittämistyössä tarkastellaan muun muassa mahdollisuuksia jalkautua paikkoihin, joissa seniorit jo liikkuvat, kuten apteekkeihin ja ruokakauppoihin. Lisäksi etsitään paikallisia ratkaisuja esimerkiksi liikkumisen ja osallistumisen esteiden vähentämiseksi.
Oppilaitokset mukana rakentamassa uusia toimintamalleja
Hanke saa rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta. Keski-Suomen hyvinvointialueen hallinnoimana hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän kesäyliopiston ja Jyväskylän kansalaisopiston kanssa vuosina 2026–2028. Senioreita on mukana hankkeen verkoston työryhmän jäseninä ja muillakin on mahdollisuus osallistua yhteiskehittämiseen hankkeen aikana, jotta toimenpiteet vastaisivat aidosti kohderyhmän tarpeisiin.
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa hankkeen koordinoinnista, verkoston kokoamisesta ja toimintamallien kehittämisestä. Oppilaitokset tuovat hankkeeseen osaamista, uusia näkökulmia ja opiskelijoiden osallistumisen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsevät kehittämään osaamistaan ikääntyneiden kohtaamisessa, osallistavassa työotteessa ja verkostotyössä. Samalla vahvistetaan sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Jyväskylän kansalaisopisto ja Jyväskylän kesäyliopisto kehittävät etsivän opistotyön toimintamalleja, joiden avulla elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia voidaan tuoda lähemmäs ikääntyneitä eri puolilla maakuntaa.
Kohtaamisten Keski-Suomi – Pieni teko voi olla suuri muutos, yhdessä olemme enemmän.
Hankkeen etenemistä voi seurata 65 vuotta täyttäneille keskisuomalaisille, heidän läheisilleen ja seniorien hyvinvoinnista kiinnostuneille suunnatusta Kohtaamisten Keski-Suomi -uutiskirjeestä. Ensimmäinen uutiskirje julkaistaan heinäkuussa. Tilaa uutiskirje tästä linkistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä, merja.pihlajasaari(at)hyvaks.fi, p. 050 596 3694, Kohtaamisten Keski-Suomi – iäkkäiden yhteisöllisyyden vahvistaminen -hanke, Keski-Suomen hyvinvointialue
Lotta Katajapuu-Rutanen, projektipäällikkö, lotta.katajapuu-rutanen(at)hyvaks.fi, p. 044 159 7339, Kohtaamisten Keski-Suomi – iäkkäiden yhteisöllisyyden vahvistaminen -hanke, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, emilia.nikkinen(at)hyvaks.fi, p. 050 517 5659, Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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