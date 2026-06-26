Viljelijätukien peltovalvonnat ja satelliittiseurannan laadunarvioinnit alkavat
1.7.2026 07:05:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen peltovalvonnan kesä käynnistyy. Viljelijätukien ehtojen noudattamisen valvonnan lisäksi Lounais-Suomessa arvioidaan tukijärjestelmän ja erityisesti satelliittiseurannan toimivuutta, johon liittyvistä arviointikäynneistä viljelijälle ei ilmoiteta.
Vuoden 2026 pinta-alaperusteisten viljelijätukien tukihaku päättyi 9. kesäkuuta. Tänä vuonna tukia hakeneista tiloista valvotaan suunnitelman mukaan noin 2,5 prosenttia, mikä tarkoittaa Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen alueella noin 160 tilan valvontaa.
Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat tukiehtoja. Se myös takaa viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun.
– Valvontakäynnillä tarkastetaan, että esimerkiksi peltolohkojen pinta-alatiedot ja tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa, Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tarkastuspäällikkö Hanna Mäntylä kertoo.
Käynnistä pyritään ilmoittamaan viljelijälle aina ennakkoon, jotta tilan edustajalla on mahdollisuus olla mukana käynnillä.
Elinvoimakeskuksen tarkastajat tekevät maastossa myös satelliittiseurannan laadunarviointia
Viljelijätukien noudattamista on seurattu vuodesta 2023 alkaen satelliiteilla, ja tekoäly on opetettu analysoimaan satelliitin ja viljelijöiden ottamia kuvia.
Järjestelmä tuottaa viljelijöille Vipu-mobiiliin selvityspyyntöjä, mikäli tukihaussa ilmoitetut tiedot eivät vastaa satelliittien havaintoja. Selvityspyyntöön voi vastata peltolohkolta otetulla valokuvalla tai korjaamalla tukihakemusta.
Kaikille Euroopan unionin jäsenmaille pakollisessa laadunarvioinnissa keskitytään tänä vuonna järjestelmän toimivuuden arviointiin. Elinvoimakeskuksen tarkastajat käyvät maastossa pääsääntöisesti varmistamassa siellä kasvavan kasvin ja tarkastavat satelliittikuvia.
– Viljelijöiden on tärkeää reagoida mahdollisiin satelliittiseurannan selvityspyyntöihin, Mäntylä sanoo.
Laadunarvioinnista ei lähetetä viljelijälle tietoa muuten kuin siinä tapauksessa, jos selvityspyyntöjen jälkeen hakemustiedoissa on ristiriitaisuutta tai korjattavaa.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus tekee laadunarviointia vuonna 2026 neljällä alueella, jotka sijaitsevat Someron, Perniön, Ulvilan sekä Jämijärven seuduilla.
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Yhteyshenkilöt
Hanna Mäntylä, tarkastuspäällikkö
hanna.mantyla@elinvoimakeskus.fi
0295 022 067
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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