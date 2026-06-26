Viljelijätukien peltovalvonnat ja satelliittiseurannan laadunarvioinnit alkavat

Lounais-Suomen tienvarsilla niitetään kesäkuusta elokuun loppuun 26.6.2026 08:45:00 EEST | Tiedote

Tienvarsien niitot ovat alkaneet kesäkuun alussa, ja niittoja jatketaan elokuun loppuun saakka. Viherhoitoluokasta riippuen tienvarsia niitetään 1–4 kertaa kesässä. Suurin osa Satakunnan ja Varsinais-Suomen teistä niitetään kertaalleen pääasiassa juhannuksen ja elokuun lopun välisenä aikana. Kasvuolosuhteet vaihtelevat vuosittain, mikä vaikuttaa niittoaikatauluihin ja -kertoihin.