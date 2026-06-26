Lounais-Suomen elinvoimakeskusLounais-Suomen elinvoimakeskusLounais-Suomen elinvoimakeskus

Viljelijätukien peltovalvonnat ja satelliittiseurannan laadunarvioinnit alkavat

1.7.2026 07:05:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen peltovalvonnan kesä käynnistyy. Viljelijätukien ehtojen noudattamisen valvonnan lisäksi Lounais-Suomessa arvioidaan tukijärjestelmän ja erityisesti satelliittiseurannan toimivuutta, johon liittyvistä arviointikäynneistä viljelijälle ei ilmoiteta.

Elinvoimakeskuksen tarkastajat maastossa.
Elinvoimakeskuksen tarkastajat maastossa. Jasmin Rikkonen

Vuoden 2026 pinta-alaperusteisten viljelijätukien tukihaku päättyi 9. kesäkuuta. Tänä vuonna tukia hakeneista tiloista valvotaan suunnitelman mukaan noin 2,5 prosenttia, mikä tarkoittaa Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen alueella noin 160 tilan valvontaa.

Valvonnalla varmistetaan, että viljelijät noudattavat tukiehtoja. Se myös takaa viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun.

– Valvontakäynnillä tarkastetaan, että esimerkiksi peltolohkojen pinta-alatiedot ja tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa, Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tarkastuspäällikkö Hanna Mäntylä kertoo.

Käynnistä pyritään ilmoittamaan viljelijälle aina ennakkoon, jotta tilan edustajalla on mahdollisuus olla mukana käynnillä.

Elinvoimakeskuksen tarkastajat tekevät maastossa myös satelliittiseurannan laadunarviointia

Viljelijätukien noudattamista on seurattu vuodesta 2023 alkaen satelliiteilla, ja tekoäly on opetettu analysoimaan satelliitin ja viljelijöiden ottamia kuvia.

Järjestelmä tuottaa viljelijöille Vipu-mobiiliin selvityspyyntöjä, mikäli tukihaussa ilmoitetut tiedot eivät vastaa satelliittien havaintoja. Selvityspyyntöön voi vastata peltolohkolta otetulla valokuvalla tai korjaamalla tukihakemusta.

Kaikille Euroopan unionin jäsenmaille pakollisessa laadunarvioinnissa keskitytään tänä vuonna järjestelmän toimivuuden arviointiin. Elinvoimakeskuksen tarkastajat käyvät maastossa pääsääntöisesti varmistamassa siellä kasvavan kasvin ja tarkastavat satelliittikuvia.

– Viljelijöiden on tärkeää reagoida mahdollisiin satelliittiseurannan selvityspyyntöihin, Mäntylä sanoo.

Laadunarvioinnista ei lähetetä viljelijälle tietoa muuten kuin siinä tapauksessa, jos selvityspyyntöjen jälkeen hakemustiedoissa on ristiriitaisuutta tai korjattavaa.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus tekee laadunarviointia vuonna 2026 neljällä alueella, jotka sijaitsevat Someron, Perniön, Ulvilan sekä Jämijärven seuduilla.

Avainsanat

lounais-suomen elinvoimakeskuseu:n maatalous- ja maaseuturahoituseu:n maatalousrahoituspeltotuetpeltovalvonta

Yhteyshenkilöt

Hanna Mäntylä, tarkastuspäällikkö
hanna.mantyla@elinvoimakeskus.fi
0295 022 067

Kuvat

Elinvoimakeskuksen tarkastajat maastossa.
Elinvoimakeskuksen tarkastajat maastossa.
Jasmin Rikkonen
Lataa

Linkit

Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Valot vilkkuvat ennen hirveä – aktiivinen riistavaroitusjärjestelmä käyttöön Naantalin Luonnonmaalla25.6.2026 14:09:13 EEST | Tiedote

Naantaliin Luonnonmaalle maantielle 189 on asennettu aktiivinen riistavaroitusjärjestelmä, jonka tavoitteena on vähentää hirvieläinonnettomuuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta. Järjestelmä on vastaavanlainen kuin valtatiellä 8 Nousiaisissa käytössä oleva ratkaisu. Naantalin kohde toteutettiin osana jatkotutkimusta, jossa haetaan vertailutietoa siitä, miten luotettavasti järjestelmä toimii käytännössä eri ympäristöissä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye