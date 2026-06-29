DNA:n kesäkuun 2026 myydyimmät puhelimet, älykellot ja tietokoneet
1.7.2026 08:00:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
Vasta kuukausi sitten Suomen markkinoille palannut Realme loi historiallisen ilmiön puhelinmarkkinassa. Realme GT 8 Pro 5G nousi suoraan DNA:n kuluttaja-asiakkaiden kesäkuun myydyimmäksi puhelimeksi. Myös älykellojen kategoriassa todistettiin merkittävää voittokulkua, kun myydyimpänä mallina säilyi jo kolmatta kuukautta peräkkäin ZTE K2 -lasten kellopuhelin. Huhti–kesäkuun tietokonemyynnin kärkipaikan nappasi puolestaan Acer Chromebook 314.
Kesäkuussa myydyimpien laitteiden listoilla nähtiin poikkeuksellisen paljon vaihtelua eri valmistajien välillä. Puhelinten listalta löytyivät Applen, Samsungin, HONORin, OnePlussan ja Realmen lisäksi useat eri hintaluokat aina premium-malleista edullisiin peruslaitteisiin. Suurin yllätys oli kuitenkin Realme-merkin rakettimainen nousu ykköseksi.
”Puhelinmarkkinan yllättävin muutos miesmuistiin on suositun OnePlussan korvaajaksi vasta kuukausi sitten Suomeen palanneen Realme-merkin nousu suoraan DNA:n kuluttaja-asiakkaiden myydyimmäksi puhelimeksi. On erittäin harvinaista, että uusi brändi nousee heti myyntitilastojen kärkeen”, sanoo DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
”Menestyksen taustalla ovat laadukkaat nuoria kuluttajia ja aiempia OnePlus-käyttäjiä puhuttelevat laitteet sekä erittäin kilpailukykyiset laitehyvitysedut. Realme GT 8 Pro 5G onnistui yhdistämään huippuluokan ominaisuudet ja houkuttelevan hinnan tavalla, joka näkyi heti kysynnässä”, Kieksi jatkaa.
Applen uudet iPhone-mallit pitivät silti vahvasti asemansa. iPhone 17 Pro 5G nousi toiseksi myydyimmäksi puhelimeksi ja Applella oli yhteensä kuusi mallia 15 myydyimmän laitteen joukossa. Samsungilta puolestaan nousi listalle neljä Galaxy A -sarjan mallia, mikä osoittaa edullisemman keskihintaluokan säilyttävän vetovoimansa puhelinhankinnoissa.
Toinen huomionarvoinen ilmiö markkinassa on muistipiirien kallistumisen heijastuminen vähitellen myös älypuhelinten ja muiden elektroniikkalaitteiden hintoihin.
”Muistien kallistuminen kasvattaa paineita älypuhelinten ja muiden elektroniikkalaitteiden hintoihin loppuvuotta kohti. Vaikutus voi olla jopa satoja euroja. Jos uudelle puhelimelle on tarvetta, hankintaa ei välttämättä kannata jäädä panttaamaan esimerkiksi loppuvuoden kampanjoihin. Palauttamalla vanhan laitteen DNA:lle voi laitehyvityksenä saada merkittävän alennuksen uuden puhelimen ostohinnasta”, toteaa Kieksi.
DNA Vaihtokapulan myynti jatkaa vahvaa kasvuaan, sillä kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisista ja kustannustehokkaista vaihtoehdoista.
Apple iPhone 13 5G säilytti paikkansa käytettyjen puhelinten myydyimpänä mallina. Myös iPhone 14- ja iPhone 15 -sarjojen laitteet menestyivät vahvasti. Samsungin Galaxy S -sarjan lippulaivat sekä OnePlus Nord 3 ja OnePlus 12 kuuluivat edelleen käytettyjen laitteiden kysytyimpään kärkeen.
Yritysasiakkaiden myydyimpien puhelinten kärjessä jatkoivat kesäkuussa Apple iPhone 17 5G, Apple iPhone 16e 5G sekä Apple iPhone 17 Pro 5G.
”Apple ja Samsung hallitsevat edelleen vahvasti yritysmarkkinaa. Vaikka moni yritys on vakioinut laitevalikoimansa tiettyihin malleihin, työntekijöille annetaan yhä useammin mahdollisuus valita myös tätä tasokkaampi laite. Suosituksi noussut laskunjakomalli mahdollistaa sen, että työntekijä voi itse maksaa yrityksen hankintarajan ylittävän osuuden ja saada käyttöönsä mieluisamman puhelimen. Mallin suosio perustuu siihen, että se tarjoaa käyttäjälle enemmän valinnanvapautta ja auttaa yrityksiä pitämään laitekustannukset hallinnassa”, kertoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Puettavissa laitteissa lasten kellopuhelimet jatkavat voittokulkuaan. DNA:n myydyin älykello oli kesäkuussa jo kolmatta kuukautta peräkkäin ZTE K2 -lasten kellopuhelin. Myös ZTE K2 Pro ja MyFirst Fone M1 ylsivät myydyimpien joukkoon.
”Uudet viranomaissuositukset sekä vanhempien kasvanut tietoisuus älypuhelimen vaihtoehdoista ja digimaailman riskeistä kiihdyttävät lasten kellopuhelinten kysynnän kasvua. Moni perhe hankkii laitteen hyvissä ajoin ennen koulun alkua, jotta lapsi pääsee harjoittelemaan sen käyttöä jo kesän aikana”, sanoo Kieksi.
Kellopuhelinten ohella kuluttajia kiinnostivat kesäkuussa edulliset aktiivisuusrannekkeet sekä monipuolisemmat älykellot. Huawein, Honorin, Samsungin, Garminin, Polarin ja Applen laitteet olivat kaikki edustettuina myydyimpien tuotteiden listalla.
Toisen vuosineljänneksen tietokonemyynti jakautui puolestaan selkeästi kolmeen pääsegmenttiin eli Chromebookeihin, peruskannettaviin sekä premium-luokan laitteisiin.
Myydyin tietokone oli Acer Chromebook 314, jonka vahvuuksia ovat edullinen hinta ja helppokäyttöisyys. Myös Lenovo IdeaPad Slim 3 -sarja sekä Acer Aspire Lite -mallit menestyivät vahvasti. Premium-segmentissä vetureina toimivat Apple MacBook Neo- ja MacBook Air M5 -mallit.
“Kuluttajat etsivät edelleen hyvää hinta-laatusuhdetta, mutta samalla nähdään kasvavaa halukkuutta investoida suorituskykyyn, laatuun ja pitkään käyttöikään. Lisäksi 5G-yhteydet sekä monikäyttöiset 2-in-1-ratkaisut kasvattavat suosiotaan liikkuvassa työssä ja opiskelussa. Muistien hintojen nousu näkyy erityisesti tietokoneiden hinnoissa”, Kieksi kertoo.
Myydyimmät puhelimet kesäkuussa 2026
Kuluttaja-asiakkaat
- Realme GT 8 Pro 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A16
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A57 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- HONOR 400 Smart 5G
- HONOR X5c Plus
- Apple iPhone 16e 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- HONOR Magic 8 Lite 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 16 5G
Yritysasiakkaat
- Apple iPhone 17 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- SAMSUNG GALAXY A56 5G ENTEPRISE EDITION
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- HONOR X5c Plus 4G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Apple iPhone 16 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- Samsung Galaxy S26 5G
Käytetyt puhelimet
- Apple iPhone 13 5G
- Apple iPhone 15 Pro 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 14 Pro 5G
- Samsung Galaxy S23 5G
- Apple iPhone 12 5G
- OnePlus Nord 3 5G
- Samsung Galaxy S22 5G
- Apple iPhone 14 Pro Max 5G
- Apple iPhone 14 5G
- OnePlus 12 5G
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Samsung Galaxy A54 5G
Myydyimmät älykellot kesäkuussa 2026
- ZTE K2 lasten kellopuhelin
- Huawei Band 11 PRO -aktiivisuusranneke
- Honor Choice Watch 2i -älykello
- Samsung Galaxy Fit3 -aktiivisuusranneke
- ZTE K2 Pro lasten kellopuhelin
- Apple Watch SE 3 (GPS)
- Polar Ignite 2 -älykello
- Apple Watch Series 11 (GPS)
- Huawei Fit 5 -älykello
- Garmin Vivoactive 5 GPS -älykello
- Samsung Galaxy Watch 8 -älykello
- MyFirst Fone M1 lasten kellopuhelin
- Ringconn Gen 2 -älysormus
- Garmin Vivoactive 6 GPS -älykello
- Apple Watch SE 3 (GPS+Cellular)
Myydyimmät tietokoneet huhti-kesäkuussa 2026
- Acer Chromebook 314 14"
- Samsung Galaxy Book5 Edge 15,6" 5G
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 15,6" Athlon Silver
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 15,6" Intel U300
- Apple MacBook Neo 13" A18 Pro, 512 Gt
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6" Ryzen 5
- Acer Chromebook CB315 15,6"
- Acer Aspire Lite 15,6" Ryzen 7
- Acer Aspire Lite 15,6" Ryzen 3
- Apple MacBook Neo 13" A18 Pro, 256 Gt
- Acer Aspire Lite 15,6" Ryzen 5
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 15,6" Ryzen 5
- Apple MacBook Air 13" M5 (2026), 512 Gt
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 14"
- Acer Aspire Go 14"
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
Lisätietoja medialle:
Laitemyynnin osastopäällikkö, Jesse Kieksi, DNA, puh. 044 044 9484, jesse.kieksi@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
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Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
DNA Kauppa on Suomen laajin matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita sekä matkaviestinliittymiä myyvä ketju, johon kuuluu noin 60 myymälää. DNA Kaupan valikoimissa ovat myös tv- ja laajakaistapalvelut sekä niihin liittyvät päätelaitteet. Ketju on osa DNA-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli 1 128 miljoonaa euroa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi ja Facebookissa.
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