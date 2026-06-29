Yllättävä kohde jalkapallon MM-kisoissa toi suuret voitot – Casemiro laukoi kahdesti maalia kohti ja otti keltaisen kortin

- Noinhan siinä tosiaan kävi. Brasilian Casemiro teki ottelussa maalinkin ja laukoi maalia kohti kahdesti sekä otti varoituksen. Pitkäveto-spesiaalina valmisvetona tarjolla olleen yhdistelmän kerroin oli 41 ja siihen olivat tarttuneet useat sadat asiakkaamme. Voittajia oli lukuisia ja kaikkiaan Veikkaus maksoi tuosta kohteesta lähes 100 000 euron voitot yhdistelmää pelanneille.



-Ehdottomasti MM-kisojen yllättävin ulosmaksu! Onnittelut kaikille tuon tienneille ja taitaneille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.



Tänä iltana jalkapallon MM-kisoissa ovat vuorossa suomalaisvedonlyöjille mielenkiintoiset ottelut, kun Norsunluurannikko kohtaa Norjan ja Ranska pelaa Ruotsia vastaan.



- Suosikki Ranska ja isokertoimiset Norsunluurannikko sekä Haalandin siivittämänä suosiota keräävä Norja kuuluvat kaikki Veikkauksen asiakkaiden suosituimpien maiden joukkoon turnauksen voittajaksi. Veikkaukselle vedonlyönnin järjestäjänä nuo maat tai Argentiinan mestaruus olisi kallein vaihtoehto. Eli toisaalta ne olisivat asiakkaillemme parhaita vaihtoehtoja ja voittoja maksettaisiin eniten asiakkaille päin.



- Varmasti tänään veikataan paljon myös suurimpien tähtien maaleja, kun Haalandin lisäksi Mbappe, Dembele ja Olise ovat kentällä. Norjan puolella suomalaiset vedonlyöjät ovat olleet koko kisojen ajan ja tuo meno jatkuu. Tällä hetkellä Norsunluurannikko-Norja-ottelun varsinaisen peliajan 1X2-valinnoista 55 % kohdistuu Norjan voittoon. Varsinaisen peliajan tasapeliä on veikannut 34 % asiakkaista ja Norsunluurannikon voittoa 11 %, Nisula kertoo.

Hollannin putoaminen jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella oli puolestaan monelle suomalaisvedonlyöjälle pettymys.



- Eilen Hollanti putosi. Se oli monelle vedonlyöjälle ikävä uutinen, sillä Hollantia oli pelattu maailmanmestariksi Veikkaukselle todella paljon eri pelimuodoissa. Veikkauksen asiakkaille Hollannin maailmanmestaruus oli suosituimpia turnausvetoja, Nisula jatkaa.



Veikkauksen vedonlyönnistä suurin MM-kisojen aikana voitettu yksittäinen potti on 59 084 euroa. Voitto osui Monivedosta espoolaiselle nettipelaajalle 15.6.

Norsunluurannikko-Norja alkaa tiistaina klo 20 Suomen aikaa.



Pitkäveto: Jalkapallon MM-kisat