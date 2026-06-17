Kolme aluetta erottuu edukseen syöpäseulonnoissa – Helsingissä osallistuminen jää selvästi jälkeen
30.6.2026 14:49:40 EEST | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Syöpäseulonnat tavoittavat suomalaisia hyvin, mutta asuinpaikka näkyy osallistumisluvuissa.
Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Kainuussa osallistuttiin syöpäseulontoihin aktiivisimmin. Matalimmat osallistumisluvut olivat Helsingissä, Vantaa–Keravalla ja Länsi-Uudellamaalla, selviää Suomen Syöpärekisterin tänään julkaisemista vuoden 2024 seulontaraporteista.
Erot alueiden välillä olivat huomattavia. Kolmen seulontaohjelman kokonaisvertailussa Etelä-Pohjanmaan tulos oli 13 yksikköä maan keskiarvon yläpuolella ja Helsingin 13 yksikköä sen alapuolella. Seulontaohjelmasta riippuen erot suurimman ja pienimmän osallistumisprosentin välillä olivat 7-14 prosenttiyksikköä.
”Vaikka osallistuminen syöpäseulontoihin on Suomessa keskimäärin hyvällä tasolla, parantamisen varaa on. Seulontaohjelmien vaikuttavuus perustuu siihen, että mahdollisimman moni kutsutuista osallistuu seulontaan”, Syöpärekisterin kehittämispäällikkö Veli-Matti Partanen sanoo.
Osallistuminen jäi tavoitteesta kahdessa seulonnassa
Vuonna 2024 suolistosyövän seulontaan osallistui 73,5 prosenttia, kohdunkaulasyövän seulontaan 73,5 prosenttia ja rintasyövän seulontaan 81,6 prosenttia kutsutuista. Kansallisen syöpästrategian tavoitteena on saavuttaa kaikilla hyvinvointialueilla vähintään 80 prosentin osallistumisaste kaikissa syöpäseulontaohjelmissa.
”Matalimmillaan osallistumisaste jäi alle 68 prosentin. Erityisesti niillä alueilla, joilla osallistumisaste jää alhaiseksi, olisi hyvä kiinnittää huomiota seulontojen saavutettavuuteen. Osallistumiskynnystä voidaan madaltaa esimerkiksi tarjoamalla seulonta-aikoja myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä varmistamalla, ettei matka seulontaan muodostu liian pitkäksi”, Partanen toteaa.
Vuoden 2024 seulonnoissa löydettiin yhteensä 2 360 syöpää ja 5 272 syövän esiastetta.
Suomen Syöpärekisteri julkaisee vuosittain raportit kolmesta lakisääteisestä syöpäseulontaohjelmasta. Raporteissa tarkastellaan seulontaosallistumista ja seulontojen tuloksia hyvinvointialueittain sekä koulutustason ja äidinkielen mukaan.
Tutustu raportteihin: Seulontojen vuosiraportit
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veli-Matti PartanenKehittämispäällikkö, kohdunkaulasyövän seulontaSuomen SyöpärekisteriPuh:050 5966 367veli-matti.partanen@cancer.fi
Heidi RosténViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 302 2368heidi.rosten@cancer.fi
Kuvat
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
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