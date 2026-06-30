Vihreiden Hanna Holopainen: Häirintätapaukset uhkaavat vesittää kutsuntauudistuksen tavoitteet – palvelusaikainen häirintä ja syrjintä saatava loppumaan

Ylen julkaisemat tiedot naisvarusmiesten kokemasta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ovat vakavaa luettavaa, pohtii puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen:

– Puolustusvaliokunnan jäsenenä pidän selvänä, että häirinnälle, kiusaamiselle ja syrjinnälle on oltava nollatoleranssi. Suomen puolustus perustuu yleiseen maanpuolustustahtoon, keskinäiseen luottamukseen ja joukkojen toimintakykyyn. Jos varusmiehet joutuvat palveluksensa aikana kokemaan epäasiallista kohtelua, heikentää se paitsi yksilöiden hyvinvointia myös koko joukon suorituskykyä. Myös Varusmiesliitto on nostanut esiin, että epäasiallinen käytös murentaa ryhmähenkeä, luottamusta ja sitä kautta toimintakykyä, sanoo Holopainen.

Puolustusvoimien tehtävänä on kouluttaa motivoituneita ja osaavia reserviläisiä. Sen vuoksi jokaisen palvelukseen astuvan on voitava luottaa siihen, että häntä kohdellaan tasavertaisesti sukupuolesta riippumatta. Erityisen tärkeää on, että mahdollisista ongelmista uskalletaan ilmoittaa ja että niihin puututaan nopeasti ja johdonmukaisesti.

Holopainen korostaa, että toimet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon parantamiseksi ovat erityisen ajankohtaisia juuri nyt, kun kutsuntajärjestelmää uudistetaan.

Puolustusministeriö on käynnistämässä mallin, jossa koko ikäluokka tuodaan kutsuntajärjestelmän piiriin kutsuntainfopäivien kautta. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa nuorten maanpuolustustietoutta, tavoittaa koko ikäluokka sekä lisätä erityisesti naisten tietoisuutta vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja siihen hakeutumisesta.

– Tavoitetta naisten osuuden kasvattamisesta on vaikea saavuttaa, jos merkittävä osa naisista kokee palveluksensa aikana häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua. Jokainen negatiivinen palveluskokemus vaikuttaa myös siihen, millaisen viestin palveluksen suorittaneet nuoret välittävät eteenpäin omille ikätovereilleen, Holopainen muistuttaa.

Holopaisen mukaan myös puolustusvaliokunnan tulee seurata säännöllisesti tietoja naisvarusmiesten kokemuksista, häirintätapausten määrästä sekä palveluksen keskeyttämisistä, jotta voidaan arvioida, ovatko Puolustusvoimien toimet riittäviä turvallisen, yhdenvertaisen ja motivoivan palvelusympäristön varmistamiseksi.

– Suomi tarvitsee maanpuolustukseen kaikkien panosta. Meidän on huolehdittava siitä, että varusmiespalvelus on turvallinen, oikeudenmukainen ja kannustava ympäristö jokaiselle palvelustaan suorittavalle, Holopainen toteaa.