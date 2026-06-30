SDP:n Harakka: Kokoomus heräsi tekoälyn uhkiin liian myöhään
30.6.2026 14:49:05 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää tekoälyn haitallisen käytön kriminalisointia. Asiaa perustellaan mm. eduskuntavaalien turvaamisella. SDP:n kansanedustaja Timo Harakka teki asiasta lakialoitteen yli kaksi vuotta sitten, mutta silloin kokoomusta ei kiinnostanut. Nyt on myöhäistä saada huolellisesti valmisteltu laki voimaan ennen seuraavia vaaleja.
– On hyvä, että kokoomuskin on herännyt teknologian kehitykseen ja sen tuomiin uusiin uhkiin. Kun vaaleihin on alle 10 kuukautta aikaa, ei uutta lakia ehditä valmistella huolella saati saada voimaan ennen eduskuntavaaleja, Harakka harmittelee.
Timo Harakka jätti jo maaliskuussa 2024 lakialoitteen, jossa identiteettivarkaudelle säädettäisiin törkeä tekomuoto (Rikoslain 38§). Kenestä tahansa voidaan tehdä uskottava digitaalinen syväväärennös, joka mustamaalaa kohdettaan, johtaa suurta yleisöä tarkoituksella harhaan, ja vaikuttaa esimerkiksi vaaleihin.
Tahallisen toiminnan kriminalisointi yleisen syytteen alaisena voisi tehokkaasti torjua disinformaaation levittämistä. Deepfake-materiaalia voivat levittää poliittiset toimijat, tavalliset yksityishenkilöt mutta myös vihamieliseen informaatiovaikuttamiseen pyrkivät valtiot. Tavallisen kansalaisen voi olla yhä vaikeampaa erottaa, milloin hänen näkemänsä videomateriaali on aitoa ja milloin tekoälyllä luotua.
– Syväväärennösten levittäminen on aito uhka demokratian toimivuudelle ja tiedonvälityksen luotettavuudelle. Hallituksella ja kokoomuksella olisi ollut kaikki mahdollisuudet varautua uhkaan ajoissa.
– Vaalien lähestyessä heitellään täkyjä joka suuntaan, mutta omalla vahtivuorollaan hallitus ei ole ollut aloitteellinen tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämisessä eikä uhkiin varautumisessa, Timo Harakka toteaa.
Timo Harakka on eduskunnan Teknologia ja yhteiskunta -ryhmän puheenjohtaja, tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja, SDP:n digi-, tekoäly- ja datapoliittisen ryhmän puheenjohtaja sekä entinen liikenne- ja viestintäministeri. Hän julkaisi vuonna 2023 kirjan Datakapitalismi kriisien maailmassa (Siltala).
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
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