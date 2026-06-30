MTV Oy

Elisa ja MTV jatkavat yhteistyötä – MTV:n kanavat näkyvät jälleen Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä

3.7.2026 12:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote

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Elisa ja MTV ovat tehneet sopimuksen MTV:n sisältöjen jakelua koskevasta kokonaisuudesta ja syventävät yhteistyötään. MTV:n kanavien (MTV3, MTV Sub ja MTV Ava) suorat lähetykset on nyt palautettu Elisa Viihteeseen ja Elisan kaapeli TV:hen, ja ne näkyvät normaalisti 3.7. klo 12 alkaen.

MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät suorina lähetyksinä heti 3.7. Kanavat ovat asiakkaiden käytössä automaattisesti tutuilla kanavapaikoilla, eikä asiakkaiden itse tarvitse tehdä mitään.

”Haluamme kiittää asiakkaitamme kärsivällisyydestä valitettavan katkon aikana. Nyt MTV:n maksuttomia suoria sisältöjä voi taas katsoa normaalisti. Uuden sopimuksen myötä tulemme kehittämään palvelujamme ja katselukokemusta yhdessä MTV:n kanssa entistä paremmaksi”, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto.

Elisan ja MTV:n neuvottelut koskivat kokonaisuutta, johon sisältyivät MTV:n mainosrahoitteisten tv-kanavien jakelu Elisan kaapeli-tv:ssä ja Elisa Viihteessä, MTV:n kanavia koskeva tallennuspalvelu Elisa Viihteessä sekä MTV:n maksu-tv-kanavien jakelu Elisan kautta. 

”Tavoitteenamme on ollut löytää ratkaisu, joka mahdollistaa MTV:n sisältöjen laajan saatavuuden Elisan palveluissa ja luo kestävän pohjan sisältöjen kehittämiselle myös tulevaisuudessa. On hienoa, että pääsemme nyt rakentamaan entistä vahvempaa yhteistyötä Elisan kanssa. Haluamme kiittää katsojia ja mainostajia kärsivällisyydestä neuvotteluiden aikana”, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen

Elisa ja MTV eivät tässä vaiheessa avaa yhteistyösopimuksen tarkempia yksityiskohtia.

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