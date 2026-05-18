Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke kuuluu kokonaisuuteen

Lempäälän kunta

Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke

Asuntomessut vaikuttavat liikennejärjestelyihin elokuuhun asti

30.6.2026 15:29:11 EEST | Lempäälän kunta | Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke | Tiedote

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Asuntomessut Lempäälässä 2026 järjestetään Saikan asuinalueella 10.7.–9.8.2026 välisenä aikana. Tapahtumaan odotetaan yli 100 000 kävijää.

Asuntomessutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Realparkinkadun varrelle. Messubussi ajaa pysäköintialueen ja Asuntomessualueen välillä koko tapahtuman ajan. Areenakadun, Realparkinkadun ja Ideaparkinkadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta.

Asuntomessut Lempäälässä 2026 järjestetään Saikan asuinalueella 10.7.–9.8.2026 välisenä aikana. Tapahtumaan odotetaan yli 100 000 kävijää.

Asuntomessutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Realparkinkadun varrelle. Messubussi ajaa pysäköintialueen ja Asuntomessualueen välillä koko tapahtuman ajan. Areenakadun, Realparkinkadun ja Ideaparkinkadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta.

Lempäälän keskustasta liikennöivä messubussi palvelee erityisesti junalla saapuvia messuvieraita.

Messutapahtuman pysäköinti ohjataan selkeästi sille varatulle alueelle. Messuparkiin liikennöidään Kalliokummuntien (Tampereen suunnasta saapuva liikenne) ja Ideaparkinkadun (Helsingin suunnasta saapuva liikenne) kautta.

Liikenteen ruuhkaisimman ajan arvioidaan olevan päivittäin saapuvan liikenteen osalta klo 9.30–11.30 välillä. Torstaisin on pidennetty aukioloaika ja ruuhka-ajan odotetaan torstaisin olevan klo 11.30–13.30 välillä.
Poistuvan liikenteen osalta liikenteen arvioidaan olevan tasaisempaa, eikä selkeitä ruuhkapiikkejä välttämättä esiinny.

Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta lisää väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyydessä 10.7.–9.8.2026. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinninvalvontaa Asuntomessutapahtuman aikana.

Pyöräliikenteen kulkureitit Asuntomessuille

Pyöräliikenteen reitti Asuntomessuille ohjataan Ruskea-ahteen asuinalueen läpi. Reitillä nykyisin oleva yhteyspolku Kuljuntien tuntumassa kohennetaan.

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