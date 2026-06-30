Vihreiden Virta: “Pääministerin tiedotustilaisuus asettaa hänen harkintakykynsä kyseenalaiseen valoon”

Sofia Virta seurasi pääministeri Orpon tiedotustilaisuutta tiistaina hämmentynein tunnelmin. Vaikka hänen mukaansa pääministerin oli välttämätöntä vastata kritiikkiin ja kysymyksiin suoraan, ei luottamus hallituksen toimintaan tiedotustilaisuuden johdosta vahvistunut.

– Ehkä eniten ihmetyttää, että pääministeri ei tunnu ymmärtävän, miksi kysymyksiä on herännyt. Kyse ei ole siitä, onko tämä hanke hyvä vai huono. Kyse on siitä, kerrotaanko suomalaisille perusteet ja vaikutusarviot 35 miljoonan euron valtiontuesta ilman minkäänlaista hakemusta, Virta toteaa.

Hänen mukaansa erityisen vakavaksi tilanteen tekee Helsingin Sanomien julkaisema selvitys, jonka mukaan hankkeen taustavaikuttajissa on sekä pääministerin että hänen puolueensa merkittäviä vaalirahoittajia.

– On käsittämätöntä, että pääministerin mukaan hallitus on luvannut rahat ensin ja vasta nyt myöhemmin ministeriössä ryhdytään miettimään rahoitukselle kriteereitä ja vaikutusarvioita. Ei ole ihme, että Suomi jatkaa velkaantumista ja suomalaiset köyhtymistä, jos tällainen sekoilu on hallituksen normaali toimintatapa, Virta ihmettelee.

Päätöksentekoprosessi sekä tiedotustilaisuudessa annetut vastaukset asettavat Virran mukaan pääministerin harkintakyvyn kyseenalaiseen valoon.

– Kuten olen aiemmin todennut, hanke voi olla hyvä asia ja Suomen edun mukainen päätös. Sellaiseen lopputulokseen on kuitenkin mahdotonta päätyä, elleivät taustamateriaalit, vaikutusarviot ja rahoituksen kriteerit ole julkisesti arvioitavissa. Pääministeri on luvannut sekä julkaista päätökseen liittyvät asiakirjat sekä toivonut oikeuskanslerin arvioivan prosessia vielä erikseen. Näin onkin mielestäni ehdottomasti toimittava, Virta päättää.