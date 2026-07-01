Eläkevakuutusyhtiö Veritas

Veritas ja Nordea ovat sopineet kiinteistösijoitusten rahoituksesta

1.7.2026 09:00:00 EEST | Eläkevakuutusyhtiö Veritas | Tiedote

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Työeläkeyhtiö Veritas ja Nordea ovat sopineet Veritaksen suorien kiinteistösijoitusten rahoituksesta. Sopimus liittyy eläkeuudistukseen, joka mahdollistaa vieraan pääoman käytön suorissa kiinteistösijoituksissa entistä laajemmin. Uudistus astuu voimaan 1.7.2026.

Kuva Veritaksen pääkonttorista: Wellu Hämäläinen.
Kuva Veritaksen pääkonttorista: Wellu Hämäläinen.

”Tämä on historiallinen hetki, kun nyt eläkeuudistuksen myötä voimme rahoittaa suurimman osan suorista kiinteistösijoituksistamme. Tämä tuo meidät samalle viivalle muiden kiinteistösijoittajien kanssa ja mahdollistaa sen, että pääoma saadaan tehokkaammin käyttöön”, Veritaksen kiinteistösijoitusjohtaja Heikki Palmu kertoo.

Sopimuksen myötä vapautuvaa pääomaa voidaan sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin. Lainanotto pienentää kiinteistösijoitusten suhteellista osuutta sijoitussalkussa, mutta hallinnoitava kiinteistövarallisuus säilyy ennallaan. Historiallisesti hyvin tuottaneet kiinteistösijoitukset pysyvät jatkossakin tärkeänä osana Veritaksen sijoitustoimintaa.

”Kiitämme Veritaksen tiimiä erinomaisesta yhteistyöstä. Olemme iloisia voidessamme olla mukana toteuttamassa rahoitusratkaisua, joka tukee yhtiön pitkäjänteistä kiinteistösijoittamista ja pääoman tehokasta käyttöä. Järjestely on hyvä esimerkki siitä, miten voimme rahoituksella tukea institutionaalisen sijoittajan muuttuvia tarpeita uudessa sääntely-ympäristössä”, sanoo Nordeassa instituutioasiakkaista vastaava Eeva Ketola.

”Haluan kiittää Nordeaa hyvästä ja ratkaisukeskeisestä yhteistyöstä rahoitusjärjestelyn valmistelussa”, Palmu kommentoi.

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