RadioMedia ry

Stefan Möller jatkaa AER:n puheenjohtajana - teknologiajätit ja tekoäly vauhdittavat eurooppalaisen yhteistyön tiivistämistä

30.6.2026 18:44:07 EEST | RadioMedia ry | Tiedote

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Globaalit teknologia-alustat, tekoäly ja Euroopan unionin kiristyvä sääntely ovat nousseet kaupallisen radion suurimmiksi haasteiksi. Siksi eurooppalaisen yhteistyön merkitys korostuu entisestään, arvioi Association of European Radiosin (AER) puheenjohtajaksi tänään uudelleen valittu RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller.

Stefan Möller
Stefan Möller Timo Pyykönen RadioMedia

Bryssel. RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller on tänään 30.6.2026 valittu yksimielisesti jatkokaudelle Association of European Radiosin (AER) puheenjohtajaksi. Brysselissä kokoontunut AER:n yleiskokous valitsi samalla koko nykyisen puheenjohtajiston jatkokaudelle ja linjasi entistä tiiviimmästä eurooppalaisesta yhteistyöstä kaupallisen radion edunvalvonnassa.

Varapuheenjohtajina jatkavat Corinna Drumm (VÖP, Itävalta) ja Daniela Beaujean (VAUNET, Saksa). Luka Duric (HRF, Kroatia) jatkaa varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana.

Yleiskokous hyväksyi myös AER:n vuoden 2026 toimintasuunnitelman. Järjestö vahvisti sitoutumisensa kaupallisen radion edunvalvontaan sekä siihen, että alan näkemykset huomioidaan tehokkaasti Euroopan unionin päätöksenteossa.

Möllerin mukaan kaupallisen radion toimintaympäristö muuttuu nopeasti, minkä vuoksi eurooppalaisen yhteistyön merkitys korostuu entisestään.

Suurimmat haasteemme eivät enää tule naapurissa toimivalta radioasemalta tai edes julkisen palvelun yleisradioyhtiöiltä. Ne tulevat globaaleilta teknologia-alustoilta, digitaalisilta portinvartijoilta, tekoälystä ja yhä monimutkaisemmaksi muuttuvasta eurooppalaisesta sääntelystä. Nämä haasteet koskettavat kaikkia kaupallisia radiotoimijoita markkinasta tai koosta riippumatta, Möller sanoo.

AER on viime vuosina laajentanut jäsenpohjaansa ottamalla kansallisten toimialajärjestöjen rinnalle myös yritysjäseniä. Möllerin mukaan vahvat kansalliset toimialajärjestöt muodostavat perustan vaikuttavalle eurooppalaiselle edunvalvonnalle.

Mitä vahvempi AER on, sitä tehokkaammin voimme vaikuttaa eurooppalaiseen lainsäädäntöön, turvata radion saavutettavuuden ja löydettävyyden sekä rakentaa kestävää tulevaisuutta kaupalliselle radiolle kaikkialla Euroopassa, hän toteaa.

Tulevan vuoden aikana AER jatkaa työtään radion saavutettavuuden ja löydettävyyden varmistamiseksi erityisesti verkottuneissa ajoneuvoissa ja digitaalisilla alustoilla. Lisäksi järjestö osallistuu keskeisiin eurooppalaisiin lainsäädäntöhankkeisiin ja vahvistaa yhteistyötä radioyhtiöiden, kansallisten toimialajärjestöjen ja yritysjäsenten välillä.

Avainsanat

stefan mölleraerradiomediaradio

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Stefan Möller
Stefan Möller
Timo Pyykönen RadioMedia
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AER

Association of European Radios (AER) on kaupallisen radion yhteinen edunvalvoja Euroopassa. Järjestö edustaa kansallisia toimialajärjestöjä ja yritysjäseniä eri puolilta Eurooppaa sekä tekee yhteistyötä EU:n toimielinten ja alan keskeisten sidosryhmien kanssa edistääkseen elinvoimaista, innovatiivista ja kestävää kaupallista radiotoimialaa. AER:n jäsenet edustavat yli 5 500 kaupallista radioasemaa, jotka tavoittavat päivittäin miljoonia eurooppalaisia.

RadioMedia

RadioMedia on suomalaisten kaupallisten radioiden kattojärjestö ja kaupallisen radion eurooppalaisen kattojärjestön Association of European Radiosin (AER) jäsen. RadioMediaan kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. Järjestö vastaa kaupallisen radion edunvalvonnasta Suomessa ja vaikuttaa alan toimintaedellytyksiin myös eurooppalaisen yhteistyön kautta. Lisäksi RadioMedia tarjoaa tutkimus- ja tietopalveluja, markkinoi radiomainontaa sekä järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan, Kaiku-audiomainoskilpailun ja KaikuGaalan. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista.

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