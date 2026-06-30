Stefan Möller fortsätter som ordförande för AER – techjättar och AI driver på ett tätare europeiskt samarbete

Bryssel. RadioMedias vd, Ekenäsbon Stefan Möller, valdes i dag den 30 juni 2026 enhälligt för en ny mandatperiod som ordförande för Association of European Radios (AER). Vid AER bolagsstämma i Bryssel omvaldes samtidigt hela det nuvarande presidiet, som också slog fast målet att fördjupa det europeiska samarbetet kring intressebevakningen för den kommersiella radion.

Corinna Drumm (VÖP, Österrike) och Daniela Beaujean (VAUNET, Tyskland) fortsätter som vice ordförande. Luka Duric (HRF, Kroatien) fortsätter som vice ordförande och kassör.

Stämman godkände också AER verksamhetsplan för 2026. Organisationen bekräftade sitt fortsatta engagemang för att företräda den kommersiella radion och för att säkerställa att branschens synpunkter beaktas i Europeiska unionens beslutsfattande.

Enligt Möller förändras den kommersiella radions verksamhetsmiljö snabbt, vilket gör det europeiska samarbetet allt viktigare.

– Våra största utmaningar kommer inte längre från den kommersiella radiostationen runt hörnet eller ens från public service-bolagen. De kommer från globala teknikplattformar, digitala grindvakter, artificiell intelligens och en allt mer komplex europeisk reglering. Dessa utmaningar berör alla kommersiella radioaktörer, oavsett marknad eller storlek, säger Möller.

Under de senaste åren har AER breddat sitt medlemsunderlag genom att, vid sidan av de nationella branschorganisationerna, även välkomna företagsmedlemmar. Enligt Möller utgör starka nationella branschorganisationer grunden för ett effektivt europeiskt påverkansarbete.

– Ju starkare AER är, desto effektivare kan vi påverka den europeiska lagstiftningen, säkerställa radions tillgänglighet och synlighet samt bygga en hållbar framtid för den kommersiella radion i hela Europa, säger han.

Under det kommande året kommer AER att fortsätta sitt arbete för att säkerställa radions tillgänglighet och upptäckbarhet, särskilt i uppkopplade fordon och på digitala plattformar. Organisationen kommer också att delta i centrala europeiska lagstiftningsprocesser och stärka samarbetet mellan radioföretag, nationella branschorganisationer och företagsmedlemmar.