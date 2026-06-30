Kokoomuksen Kopra: Garden-keskustelussa on aika laittaa jäitä hattuun
30.6.2026 19:58:53 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kehottaa oppositiota rauhoittamaan kierroksia Helsinki Garden -hankkeen ympärillä. Hallitus on tehnyt ehdollisen investointivarauksen, ei lopullista valtionavustuspäätöstä. Kopra alleviivaa, että Suomen pitää pystyä kilpailemaan kansainvälisistä konserteista, urheilutapahtumista ja muista suurtapahtumista. Ei katsomaan vierestä, kun ne järjestetään muualla.
– Opposition reagoinnista päätellen tietämätön voisi luulla, että hallitus olisi kirjoittanut 35 miljoonan euron shekin Garden Helsinki -hankkeelle ilman valmistelua. Näin ei ole. Kyse on ehdollisesta investointivarauksesta. Mahdollinen valtionavustus voidaan myöntää vasta perusteellisen virkavalmistelun, vaikutusarvioiden ja kaikkien lakisääteisten edellytysten täytyttyä. Yhtään euroa ei makseta ennen sitä, Kopra sanoo.
Kopran mukaan kyseessä on menettely, jota on käytetty myös aiemmissa valtakunnallisesti merkittävissä kulttuuri- ja urheiluhankkeissa.
– Suomessa on vuosien varrella tuettu erillisillä päätöksillä esimerkiksi Tampereen Nokia Areenaa, Olympiastadionin peruskorjausta sekä muita kansallisesti merkittäviä investointeja. Garden Helsinki ei ole poikkeus tästä käytännöstä, Kopra sanoo.
– Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan nyt hankkeen tarkemmat ehdot, arvioidaan vaikutukset ja varmistetaan muun muassa EU valtiontukisääntöjen täyttyminen ennen mahdollista avustuspäätöstä. Lopullinen rahoituspäätös tehdään vasta tämän valmistelun jälkeen, Kopra korostaa.
Suomen on pystyttävä kilpailemaan suurista tapahtumista
Kopran mukaan keskustelussa on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle se, miksi hallitus haluaa edistää hanketta.
– Kokoomuksen mielestä Suomen pitää pystyä kilpailemaan kansainvälisistä konserteista, urheilutapahtumista ja muista suurtapahtumista, ei katsomaan vierestä, kun ne järjestetään muualla. Meiltä puuttuu edelleen noin 20 000 katsojan tapahtuma-areena, minkä vuoksi suuret tapahtumat päätyvät liian usein esimerkiksi Tukholmaan tai Kööpenhaminaan Suomen sijaan. Garden Helsinki olisi toteutuessaan myös merkittävä rakennusalan työllistäjä.
Kopran mukaan oppositiolla on oikeus arvioida hallituksen ratkaisuja, mutta suhteellisuudentaju olisi syytä säilyttää.
– Oppositiossa olisi nyt helteisellä säällä hyvä laittaa jäitä hattuun. Hallitus on tehnyt avoimesti investointivarauksen, mutta lopullinen valtionavustus ratkaistaan vasta normaalin virkavalmistelun jälkeen, jos kaikki ehdot täyttyvät. Suomessa pitää uskaltaa tehdä myös suuria tulevaisuusinvestointeja. Huolellisesti valmistellen ja lakia tinkimättä noudattaen. Toivottavasti oppositiosta ei vastusteta sitä, että Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä konsertteja, urheilutapahtumia, työpaikkoja ja investointeja, Kopra sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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