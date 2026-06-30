Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa 17 miljoonaan

30.6.2026 22:36:21 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin arvonnassa ei tiistai-iltana löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on noin 17 miljoonan euron päävoitto.

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin kierroksen 27/2026 tiistai-illan oikea rivi on 12, 19, 34, 44, 50 sekä tähtinumerot 3 ja 8.

Illan suurimmat voitot menivät kolmelle 5+1-tulokselle, joilla kullakin voitti hieman yli 415 000 euroa. Voitot matkasivat Slovakiaan, Kroatiaan ja Saksaan.

5+0-tuloksia löytyi myös kolme kappaletta ja näillä voitti hieman reilut 234 000 euroa. Nämä rivit löytyivät Saksasta, Norjasta ja Ruotsista.

Suomen suurimmat voitot tulivat 4+2-tuloksilla, joita löytyi maastamme kaksi kappaletta. Riveillä sai tässä arvonnassa 3 133,70 euron suuruisen voiton.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 8, 13, 17, 21, 33, 35 ja lisänumero 20. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 17 886 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 1 4 6 9 1 3 9. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto lähti asiakkaalle, joka oli pelannut rivinsä Vantaan Tikkurilan Prismassa.

Lomatonnin voittorivi on Sao Paulo 26. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.

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Kuvat

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta.
Veikkaus/Mari Lehtisalo
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