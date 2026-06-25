Tietopaketti lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille uudesta sähköisestä BC-lausunnosta

Uusi sähköinen BC-lausunto korvaa nykyiset B- ja C-lausunnot. Lausuntoa käytetään Kelan ja työeläkelaitosten etuuksien hakemisessa. Lausunto tallentuu Kantaan ja voidaan asiakkaan suostumuksella välittää Kelaan tai työeläkelaitokseen.

BC-lausunto otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2026 ja 2027. Tarkka aikataulu riippuu organisaatiossa käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä.

Kela ja Kanta valmistautuvat ottamaan BC-lausuntoja vastaan syksystä 2026 alkaen. Sähköinen välitys työeläkealalle tulee mahdolliseksi vuonna 2027.

Mikä muuttuu? Mikä pysyy ennallaan?

Uudistuksen tuomat muutokset ovat pääasiassa teknisiä ja helpottavat lääkärin työtä. Uusi BC-lausunto on mahdollista välittää potilastietojärjestelmästä sähköisesti Kelaan tai työeläkelaitokseen. Potilas näkee lausunnon OmaKannasta ja myös OmaKelasta, jos lääkäri on välittänyt lausunnon Kelaan.

Lausunto rakentuu käyttötarkoituksen mukaan. Jos lääkäri valitsee käyttötarkoitukseksi sairauspäivärahan, täytettäviä kohtia on useita. Lääkkeitä varten tehtävä lausunto on lyhyempi. Lausunnolle voi myös valita monta käyttötarkoitusta, jos potilas hakee useita etuuksia.

Lausunnon rakenne noudattaa potilaskertomuksen väliotsikoita. Samoja tietoja ei tarvitse täyttää moneen kohtaan. Lisäksi aiemmat BC-lausunnot näkyvät Kannassa, ja niitä voidaan hyödyntää jatkolausunnon pohjana.

Lausuntouudistus ei tuo muutoksia Kelan etuuksiin tai niiden myöntöperusteisiin. Potilas tarvitsee jatkossakin hakemuksen liitteeksi BC-lausunnon, kun hän hakee etuuksia Kelasta tai työeläkeyhtiöstä. Lääkärin tehtävänä on jatkossakin laatia potilaan tarvitsema lausunto ja tuoda siihen riittävät ja olennaiset tiedot potilaan tilanteesta. Lääkärin on hyvä tuntea potilasryhmänsä kannalta keskeisten etuuksien myöntöperusteet.

Tietopaketti terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön

Uudistuksesta on nyt koottu tietopaketti, joka sisältää tietoa uudistuksen taustoista, aikataulusta sekä siitä, mitä tietoja Kela tarvitsee eri etuuksissa. Tietopaketti on nyt julkaistu suomeksi, ruotsin- ja englanninkieliset versiot julkaistaan elokuun alussa.

Lataa tietopaketti uudesta BC-lausunnosta.

Löydät tietopaketin Kelan verkkosivuilta osoitteesta kela.fi/bc-lausunto