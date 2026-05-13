Halsualle rakentuu hirsinen päiväkoti ja kunnantoimisto – toteuttajaksi DEN Finland Oy
1.7.2026 08:03:20 EEST | Den Finland Oy | Tiedote
Halsuan kunta saa uudet hirsirakenteiset päiväkoti- ja kunnantoimistotilat. Urakkakilpailutuksen voitti kotimainen DEN Finland Oy, ja 1,4 miljoonan euron hanke valmistuu nopealla aikataululla vielä vuoden 2026 aikana. Käänteisellä kilpailutuksella toteutetussa hankinnassa painottuivat toimitusvarmuus, vähähiilisyys ja ekologisuus.
Hirsi valittiin sisäilman vuoksi
Rakennukset nousevat Halsuan kirkonkylälle, kunnantoimisto osoitteeseen Perhontie 7 ja päiväkoti osoitteeseen Kanervatie 2. Kotimainen hirsirakentaja DEN Finland vastaa sekä rakennusten suunnittelusta että toteutuksesta.
“Päiväkotitilat olivat jäämässä pieniksi ja kunnantoimistossa on useita vuosia kärsitty sisäilmaongelmista. Hirsi tasaa luonnostaan ilmankosteutta ja ylläpitää tervettä sisäilmaa. Erityisesti päiväkodissa se on tärkeää, mutta myös kunnantoimistossa, jossa työskennellään pitkiä työpäiviä”, perustelee kunnan tekninen johtaja Antti Tuominiemi.
Lamellihirsi tukee puhtaan sisäilman lisäksi tavoitetta rakennusten nopeasta valmistumisesta. Maanrakennus käynnistyi ennen juhannusta, ja rakennukset tullaan vihkimään käyttöön vielä vuoden 2026 aikana.
”Hirsi vastasi hyvin kunnan tavoitteisiin: se mahdollistaa nopean toteutuksen, tarjoaa terveellisen sisäilman ja pitkän käyttöiän. Kaikkineen kyseessä on turvallinen ja kestävä ratkaisu. Toivomme, että voimme kuntana näyttää esimerkkiä ja toimia edelläkävijänä julkisessa hirsirakentamisessa”, Tuominiemi sanoo.
Käänteinen kilpailutus painotti laatua ja varmuutta
Kilpailutus käytiin käänteisellä menettelyllä, jossa kunta määritteli hankkeelle etukäteen hinnan, minkä jälkeen tarjoajia vertailtiin laadullisilla kriteereillä. Tuominiemen mukaan menetelmä toi varmuutta hankintaan.
"Rakennushankkeissa syntyy usein ylimääräisiä kustannuksia, mutta tällä menettelyllä pystyimme vähentämään niihin liittyviä riskejä. Laatukriteereinä olivat muun muassa rakentajan kokemus julkisesta rakentamisesta, toiminnan ekologisuus ja taloudellinen vakaus.”
DENin lamellihirret valmistetaan yrityksen omalla tehtaalla Alajärvellä, jossa ympäristövaikutuksia seurataan systemaattisesti. Yritys on tehnyt tuotteilleen hiilijalanjälkilaskentaa jo vuodesta 2021. DEN on lisäksi harvoja rakennusyhtiöitä, joiden tulos on parantunut viime vuosien haastavassa markkinassa.
Hankkeen kokonaisarvo on noin 1,4 miljoonaa euroa. Hankkeen myötä DEN Finland vahvistaa entisestään asemaansa julkisten hirsirakennusten valmistajana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tero HavinenProjektimyyntiDEN Finland OyPuh:040 023 4172tero.havinen@den.fi
Antti TuominiemiTekninen johtajaHalsuan kuntaPuh:040 680 2220antti.tuominiemi@halsua.fi
Tietoja julkaisijasta
DEN Finland Oy on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka elementit ja lamellihirret valmistetaan omilla tehtailla Nivalassa ja Alajärvellä. Yhtiössä työskentelee lähes 250 ammattilaista ja liikevaihto vuonna 2025 oli 86,2 miljoonaa euroa. DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan kanssa yhteinen Ainoakoti. Lisätietoja: den.fi.
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