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Tornion silta suljetaan liikenteeltä 7.7.-10.7.2026

1.7.2026 08:22:17 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

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Valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan kokonaan liikenteeltä 7.7.–10.7.2026. Sulku alkaa 7.7. klo 6.00 ja päättyy 10.7. klo 6.00.

Silta, jossa näkyy rakennustarvikkeita.
Kuvituskuva Tornion sillan remontista, kuva: Lapin elinvoimakeskus.

Liikenne ohjataan sulun ajaksi kiertoreiteille. Raskaan liikenteen kiertoreitti kulkee Ylitornion Aavasaksan sillan kautta. Alle 12 tonnin ajoneuvot, joukkoliikenne ja hälytysajoneuvot ohjataan viereiselle Hannulan sillalle. Maantietä 29 Tornion suuntaan ajavat ohjataan poikkeuksellisesti eteläisen rampin kautta maantielle 21 ja Tornioon, kun pohjoisen ramppi on suljettu. Hannulan sillan länsipäässä Itärannan katuristeys keskustan suuntaan on suljettu.

Lapin elinvoimakeskus toivoo tienkäyttäjiltä ymmärrystä aiheutuvasta haitasta. 

Ruotsin puolen kiertotiereitin opastuksen toteutuksesta ja tiedottamisesta vastaa Trafikverket.

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii GRK Suomi Oy ja hanke on EU:n osarahoittama.

Avainsanat

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liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi

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Tietoja julkaisijasta

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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