Tornion silta suljetaan liikenteeltä 7.7.-10.7.2026
1.7.2026 08:22:17 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan kokonaan liikenteeltä 7.7.–10.7.2026. Sulku alkaa 7.7. klo 6.00 ja päättyy 10.7. klo 6.00.
Liikenne ohjataan sulun ajaksi kiertoreiteille. Raskaan liikenteen kiertoreitti kulkee Ylitornion Aavasaksan sillan kautta. Alle 12 tonnin ajoneuvot, joukkoliikenne ja hälytysajoneuvot ohjataan viereiselle Hannulan sillalle. Maantietä 29 Tornion suuntaan ajavat ohjataan poikkeuksellisesti eteläisen rampin kautta maantielle 21 ja Tornioon, kun pohjoisen ramppi on suljettu. Hannulan sillan länsipäässä Itärannan katuristeys keskustan suuntaan on suljettu.
Lapin elinvoimakeskus toivoo tienkäyttäjiltä ymmärrystä aiheutuvasta haitasta.
Ruotsin puolen kiertotiereitin opastuksen toteutuksesta ja tiedottamisesta vastaa Trafikverket.
Pääurakoitsijana hankkeessa toimii GRK Suomi Oy ja hanke on EU:n osarahoittama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus
Dán jagi ruđat boazodoalu investeremiidda geavahuvvon - ealáhusa álggaheapmái ruhta vel gávdno29.6.2026 10:46:12 EEST | Tiedote
Dán jagi anus lean boazodoalu investeremiid mearreruđat leat nohkan jagi nuppi ohcanáigodaga maŋŋá.
Tämän vuoden rahat porotalouden investointeihin käytetty – elinkeinon aloittamiseen rahaa vielä riittää29.6.2026 10:35:43 EEST | Tiedote
Tälle vuodelle käytössä olleet porotalouden investointien määrärahat ovat loppuneet vuoden toisen hakujakson jälkeen.
Lapin työttömyyden kasvu voimistui24.6.2026 08:33:25 EEST | Tiedote
Lapin työttömyys lisääntyi toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden kasvu voimistui muun muassa lomautusten lisäännyttyä. Työttömien osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Lapissa 10,7 %.
Lapin elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät22.6.2026 11:01:13 EEST | Tiedote
Lapin elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden perusteella työnantaja arvioi joutuvansa irtisanomaan yhteensä 6 henkilöä.
Torneå bro stängs helt för trafik 7.7. kl. 617.6.2026 08:14:53 EEST | Pressmeddelande
Bron över Torne älv på riksväg 29 (E4) stängs helt för trafik 7.7.–10.7.2026. Stängningen av bron inleds 7.7. kl. 6.00. Trafiken dirigeras till omvägar under trafikavbrottet. Omvägen för den tunga trafiken går via Aavasaksa bro i Övertorneå.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme