Skanska rakentaa Garminille toimitilat Jyväskylään
1.7.2026 09:08:03 EEST | Skanska Oy | Tiedote
Skanska on solminut Garmin Jyväskylä Oy:n kanssa sopimuksen toimitilarakennuksen toteuttamisesta Jyväskylässä. Urakan arvo Skanskalle on noin 29 miljoonaa euroa.
Tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön tuleva rakennus on kooltaan 8 502 kerrosneliömetriä. Rakentaminen käynnistyy välittömästi, ja kohde valmistuu vuoden 2028 keväällä.
Rakennuksen julkisivu saa näyttävän ilmeensä hiilletystä puusta. Myös osa rakenteista on puisia, ja tavoitteena on käyttää vähähiilistä betonia mahdollisimman kattavasti. Rakennuksen energialuokka on A, ja osa sen käyttämästä energiasta saadaan katolle asennettavista aurinkopaneeleista.
“Olen ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Skanskan kanssa suunnitteluvaiheen aikana, ja olen iloinen, että pääsimme hyvään sopimukseen myös rakennusvaiheesta. Kyseessä on meille erittäin tärkeä hanke, ja olen varma, että toteutamme sen yhdessä korkealla laadulla”, kertoo Managing Director Michael Miettinen Garmin Jyväskylä Oy:stä.
”Olen tyytyväinen, että pääsemme antoisan kehitysvaiheen jälkeen käynnistämään rakentamisen. Yhteistyössä asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet ovat mahdollistaneet osaamisemme hyödyntämisen rakennuksen vastuullisuutta edistävien ratkaisujen kehittämisessä”, kertoo projektijohtaja Markus Pöllä Skanskasta.
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Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.
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