Ilmastoviisas ja pölyttäjäystävällinen puutarha on ajan hermolla
1.7.2026 09:56:52 EEST | Hankkija Oy | Tiedote
Sään ääri-ilmiöt, kuten pitkät hellejaksot, rankkasateet ja talvien vaihtelevat pakkasolosuhteet, näkyvät yhä useammin myös kotipuutarhoissa. Kasvien menestyminen ei ole enää itsestäänselvyys, ja moni puutarhaharrastaja pohtii, miten kasvivalinnoilla voi parantaa pihan kestävyyttä ja vähentää hoidon tarvetta.
Kiinnostus ilmastonmuutokseen sopeutuvaan puutarhaan ja pölyttäjäystävällisiin kasveihin kasvaa kesä kesältä, kertoo Hankkijan puutarhan ja vapaa-ajan hankintapäällikkö Outi Jokinen.
– Puutarhanhoidon ei tarvitse olla täydellistä tai vaikeaa. Kun kasville valitaan sille sopiva paikka, se palkitsee kasvulla ja kukinnalla – ja puutarhanhoito muuttuu iloksi, ei suorittamiseksi, Jokinen sanoo.
Oikea kasvi oikeaan paikkaan tukee kestävyyttä
Ilmastonmuutokseen sopeutuva puutarhanhoito alkaa kasvien valinnasta. Kasvin alkuperä, kasvutapa ja kasvupaikkavaatimukset vaikuttavat merkittävästi siihen, miten hyvin kasvi selviää Suomen vaihtelevissa olosuhteissa.
Kotimaassa kasvatetut taimet on tuotettu Suomen ilmastoon sopiviksi, mikä tukee niiden sopeutumista esimerkiksi lyhyeen kasvukauteen, suuriin lämpötilavaihteluihin sekä talven pakkasiin. Kun kasvi voi kasvaa sille sopivassa paikassa, se pysyy elinvoimaisempana ja vastustuskykyisempänä myös tauteja ja tuholaisia vastaan.
– Kun kasville valitaan sille sopiva kasvupaikka – aurinkoinen, puolivarjoinen tai suojainen – ja maaperä huomioidaan, kasvin stressi vähenee ja hoidon tarve pysyy kohtuullisena. Tämä näkyy parempana kasvuna, kukintana ja satona, Jokinen kertoo.
Pölyttäjäystävälliset kasvit vahvistavat puutarhan elinvoimaa
Pölyttäjät, kasvit ja maaperän pieneliöt muodostavat kokonaisuuden, jonka toimivuus näkyy suoraan puutarhan hyvinvoinnissa. Monipuolinen kasvilajisto tukee pölyttäjiä ja muuta eliöstöä sekä auttaa puutarhaa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin.
Pölyttäjiä houkuttelevat erityisesti kukkivat puut ja pensaat, kuten omenapuut, syreenit, ruusut ja jasmikkeet, sekä monet perennat. Hyödyllisiä valintoja ovat esimerkiksi sormustinkukat, kaunopunahatut, ajuruohot, mirrinmintut ja maksaruohot, jotka tarjoavat ravintoa pölyttäjille koko kasvukauden ajan.
– Pienilläkin valinnoilla on merkitystä. Kun puutarhaan lisätään eri aikaan kukkivia kasveja, tuetaan pölyttäjiä ja samalla lisätään pihan viihtyisyyttä, Jokinen kuvaa.
Kestävä puutarha syntyy harkituista valinnoista
Ilmastoviisas ja pölyttäjäystävällinen puutarha rakentuu harkituista kasvivalinnoista ja kasvupaikan ymmärtämisestä. Kun kasvit voivat hyvin, myös puutarhan hoito on sujuvampaa ja lopputulos palkitsevampi.
– Puutarha on yhä useammalle paikka, jossa yhdistyvät ilo, hyöty ja vastuullisuus. Valitsemalla kasveja, jotka sopivat kasvupaikalleen ja tukevat monimuotoisuutta, rakennetaan pihaa, joka kestää aikaa ja vaihtelevia olosuhteita, Jokinen summaa.
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Yhteyshenkilöt
Outi JokinenHankkija Oy/Hankintapäällikkö, puutarha ja vapaa-aikaPuh:010 768 3005outi.jokinen@hankkija.fi
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Hankkija
Hankkija
Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on kolme rehutehdasta, siemenkeskus, 47 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.
Hankkija on lisäksi aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä ja verkkokaupassa on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkija-konserniin kuuluu myös logistiikkayhtiö Movere.
Hankkija kuuluu tanskalaiseen Danish Agro -ryhmään. Hankkijan palveluksessa työskentelee 1000 työntekijää ja Hankkija-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 793 miljoonaa euroa. Hankkijan rehuteollisuus täyttää tänä vuonna 100 vuotta.
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