Keski-Suomen hyvinvointialue etenee erikoissairaanhoidon jonojen purkamisessa

Keski-Suomen hyvinvointialue sai yhdeksän muun hyvinvointialueen tavoin Lupa- ja valvontavirastolta viime lokakuussa määräyksen saattaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon hoitoon pääsy lainmukaiselle tasolle huhtikuun loppuun mennessä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja HUSissa on edelleen kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita runsaasti.

Yli kuusi kuukautta hoitoa odottavien potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi Keski-Suomen hyvinvointialueella vuoden 2025 elokuun 1 900 jonottajasta alle 500 potilaaseen.

- Määrätietoinen kehittämistyö jatkuu edelleen. Olemme lähteneet purkamaan jonoja tavoilla, jotka ovat kestäviä taloudellisesti ja toiminnallisesti. Jonojen purkaminen taloudellisesti haastavassa tilanteessa ilman erillistä rahoitusta vaatii toimintatapojen ja prosessien uudistamista, ja erikoisaloilla on tehty valtavan hienoa työtä näiden eteen, kertoo terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila.

- Osalle erikoisaloista on saatu enemmän omia erikoislääkäreitä ostopalvelun sijaan. Leikkaustoiminnan prosesseja kehittämällä toimintaan on saatu lisää kapasiteettia. Myös päivä- ja lyhythoitoista kirurgiaa sekä polikliinista kirurgiaa on hyödynnetty aiempaa enemmän. Vähähyötyisiä hoitoja, tarpeettomia kontrolleja on karsittu hoitosuositusten mukaisesti ja digitaalisia hoitopolkuja ja moniammatillisuutta hyödynnetään aiempaa enemmän, Frantsila jatkaa.

Eniten kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottavia on pitkään ollut silmätaudeilla. Kesäkuussa hoitoa yli 6 kuukautta odottavia on 173.

- Merkittävästä hoitojonojen purkamisesta huolimatta silmätautien haasteellinen tilanne jatkuu syksyllä. Silmätautien erikoislääkärien vaje ei ole helpottamassa. Oman henkilökunnan lisätyöllä, palveluseteliostoilla ja ostoilla muista sairaaloista varmistetaan kiireettömän hoidon toteutuminen lainmukaisesti, kertoo Frantsila.

Lupa- ja valvontavirasto harkitsee mahdollisen uhkasakon tuomitsemista Keski-Suomen hyvinvointialueelle asetettua pienempänä, koska yli kuusi kuukautta jonottaneiden potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi elokuun 2025 ja huhtikuun 2026 välillä. Keski-Suomen hyvinvointialue antaa Lupa- ja valvontavirastolle selvityksen 15.10.2026 mennessä, ennen mahdollisen uhkasakon määräämistä.