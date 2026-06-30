Keski-Suomen hyvinvointialue etenee erikoissairaanhoidon jonojen purkamisessa
1.7.2026 12:17:51 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on pitkäjänteisellä kehittämistyöllä onnistunut purkamaan vuosien aikana kertyneitä kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja. Tavoitteena on purkaa jonot kokonaan vuoden 2026 aikana ja varmistaa hoitoon pääsy lain mukaisesti jatkossakin.
Keski-Suomen hyvinvointialue sai yhdeksän muun hyvinvointialueen tavoin Lupa- ja valvontavirastolta viime lokakuussa määräyksen saattaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon hoitoon pääsy lainmukaiselle tasolle huhtikuun loppuun mennessä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja HUSissa on edelleen kiireetöntä erikoissairaanhoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita runsaasti.
Yli kuusi kuukautta hoitoa odottavien potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi Keski-Suomen hyvinvointialueella vuoden 2025 elokuun 1 900 jonottajasta alle 500 potilaaseen.
- Määrätietoinen kehittämistyö jatkuu edelleen. Olemme lähteneet purkamaan jonoja tavoilla, jotka ovat kestäviä taloudellisesti ja toiminnallisesti. Jonojen purkaminen taloudellisesti haastavassa tilanteessa ilman erillistä rahoitusta vaatii toimintatapojen ja prosessien uudistamista, ja erikoisaloilla on tehty valtavan hienoa työtä näiden eteen, kertoo terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila.
- Osalle erikoisaloista on saatu enemmän omia erikoislääkäreitä ostopalvelun sijaan. Leikkaustoiminnan prosesseja kehittämällä toimintaan on saatu lisää kapasiteettia. Myös päivä- ja lyhythoitoista kirurgiaa sekä polikliinista kirurgiaa on hyödynnetty aiempaa enemmän. Vähähyötyisiä hoitoja, tarpeettomia kontrolleja on karsittu hoitosuositusten mukaisesti ja digitaalisia hoitopolkuja ja moniammatillisuutta hyödynnetään aiempaa enemmän, Frantsila jatkaa.
Eniten kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottavia on pitkään ollut silmätaudeilla. Kesäkuussa hoitoa yli 6 kuukautta odottavia on 173.
- Merkittävästä hoitojonojen purkamisesta huolimatta silmätautien haasteellinen tilanne jatkuu syksyllä. Silmätautien erikoislääkärien vaje ei ole helpottamassa. Oman henkilökunnan lisätyöllä, palveluseteliostoilla ja ostoilla muista sairaaloista varmistetaan kiireettömän hoidon toteutuminen lainmukaisesti, kertoo Frantsila.
Lupa- ja valvontavirasto harkitsee mahdollisen uhkasakon tuomitsemista Keski-Suomen hyvinvointialueelle asetettua pienempänä, koska yli kuusi kuukautta jonottaneiden potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi elokuun 2025 ja huhtikuun 2026 välillä. Keski-Suomen hyvinvointialue antaa Lupa- ja valvontavirastolle selvityksen 15.10.2026 mennessä, ennen mahdollisen uhkasakon määräämistä.
Yhteyshenkilöt
Titta Frantsilavastuualuejohtaja, terveydenhuollon palvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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