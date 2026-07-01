Elinvoimakeskukset

Tukea kahdelletoista hankkeelle vesihuollon rakennemuutoksen edistämiseen ja alueelliseen yhteistyöhön

1.7.2026 10:03:40 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote

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Avustuksen saaneet 12 hanketta edistävät vesihuoltolaitosten yhdistymisiä ja vesihuollon yhteistyötä.

Kouvolan vesitorni

Tavoite vesihuollon toimintavarmuuden vahvistaminen

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt kesällä 2026 avustusta kahdelletoista vesihuoltohankkeelle. Hankkeiden tavoitteena on edistää vesihuoltolaitosten yhdistymistä suuremmiksi organisaatioiksi sekä kehittää ja ottaa käyttöön uusia yhteistyö- ja organisointimalleja laitosten välille. Tavoitteena on vahvistaa vesihuollon toimintavarmuutta kokonaisuutena muun muassa turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus sekä parantamalla vesihuoltolaitosten talouden ja omaisuuden hallintaa ja digitalisaatiovalmiuksia.

Tukea vesihuoltolaitosten yhteistyölle

Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämällä kansallisella vesihuoltouudistuksella pyritään varmistamaan puhtaan veden saatavuus ja jätevesihuollon toimivuus sekä niiden turvallinen, kestävä ja häiriötön toteutus myös tulevaisuudessa. Vesihuollon toimintavarmuutta voidaan lisätä organisaatioiden yhdistymisellä ja tiivistämällä vesihuoltolaitosten keskinäistä yhteistyötä.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittajana ja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus rahoituksen myöntäjänä myönsivät 364 000 euroa 12 hankkeelle. Valtakunnalliseen avustushakuun saapui hakuaikana yhteensä 29 hakemusta.

Myönnetyn avustuksen painopisteenä olivat vesihuoltolaitosten yhdistymistä tukevat toimet sekä laitosten välisen yhteistyön vahvistaminen ja uusien toimintamallien kehittäminen.

Ennakkotieto: Avustusta vesihuoltolaitosten yhdistymisiin ja yhteistyön tiivistämiseen haettavissa 15.9.–30.10.2026

Maa- ja metsätalousministeriö osoittaa vuoden 2026 toisessa lisätalousarviossa määrärahaa hankkeisiin, joiden ensisijaisena tavoitteena on edistää vesihuoltolaitosten yhdistymistä ja tiivistä yhteistyötä. Tarkoituksena on tukea kansallisen vesihuoltouudistuksen mukaisesti vesihuollon rakennemuutosta.

Painopisteinä haussa on:

  • Kunnallisten laitosten yhdistyminen ja sitovien yhteistyörakenteiden kehittäminen
  • Pienten vesihuoltolaitosten liittäminen suurempiin kokonaisuuksiin

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa valtakunnallisen avustushaun 15.9.–30.10.2026 välisenä aikana.

Tarkemmat tiedot avustettavista hankkeista

Harkinnanvaraista avustusta haettiin 29 hankkeelle, joista avustus myönnettiin 12 hankkeelle. Hankkeista kerrotaan tarkemmin tiedotteen liitteessä: Vesihuollon rakennemuutoksen edistäminen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen -avustushaku. Avustettavat hankkeet, kesäkuu 2026

Elinvoimakeskuksille kuuluvat vesihuoltotehtävät koko Suomessa hoidetaan 1.1.2026 jälkeen valtakunnallisesti keskitettynä tehtävänä Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Avainsanat

vesihuoltovesihuoltolaitosyhteistyöavustusavustushakumaa- ja metsätalousministeriövesihuoltouudistustoimintavarmuus

Yhteyshenkilöt

Vesitalousasiantuntija Markus Tirkkonen, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 502 4066, markus.tirkkonen@elinvoimakeskus.fi

Vesihuoltopäällikkö Jyrki Lammila, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 502 2890, jyrki.lammila@elinvoimakeskus.fi

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Kouvolan vesitorni
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Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

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