Veneilykausi alkoi Naapuskosken pienvenekanavassa (Pohjois-Savo)

Veneilijät voivat omatoimisesti liikennöidä Kallaveden ja Saviveden välillä Naapuskosken kanavan kautta. Väylän nimelliskulkusyvyys on 1,2 m ja se on rinnakkainen yhteys Konnuksen syväväyläkanavan kanssa.



Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vastaa vesitaloustehtävistä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnissa.