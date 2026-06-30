Veneilykausi alkoi Naapuskosken pienvenekanavassa (Pohjois-Savo)
1.7.2026 08:54:47 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Kanavan ylläpitäjä Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on avannut Pohjois-Savossa Leppävirran Hartikansalossa sijaitsevan Naapuskosken itsepalvelusulun 30.06.2026.
Veneilijät voivat omatoimisesti liikennöidä Kallaveden ja Saviveden välillä Naapuskosken kanavan kautta. Väylän nimelliskulkusyvyys on 1,2 m ja se on rinnakkainen yhteys Konnuksen syväväyläkanavan kanssa.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus vastaa vesitaloustehtävistä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnissa.
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Yhteyshenkilöt
Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, puh 0295026823, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
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