Suomalaistyöryhmän teos tuo viilentävän puutarhan helteissä kärvistelevään Espanjaan

Taiteilijaduo IC-98 eli Patrik Söderlund ja Visa Suonpää ja Suomi/Koivisto Arkkitehtien Maiju Suomi ja Elina Koivisto ovat toteuttaneet Espanjan Logroñoon teoksen Elämän kolmannes, joka käsittelee kaupunkien ylikuumenemista, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä sekä yhteiskunnallista polarisaatiota.

“Ympäristökriisi ja sen vaikutukset ovat hengenvaarallisella tavalla koettavissa ympäri Eurooppaa, eikä kaupunkeja ole suunniteltu kestämään tämän kaltaisia äärilämpötiloja. Kasvillisuuden on tutkimuksissa osoitettu alentavan lämpötiloja kaupunkiympäristöissä, ja halusimme tuoda tämän vaikutuksen näkyväksi sekä konkreettisesti että kokemuksellisesti”, sanoo työryhmän jäsen, arkkitehti Maiju Suomi.

Elämän kolmannes on kokonaistaideteos, joka yhdistää kuva- ja puutarhataidetta, arkkitehtuuria, muotoilua, runoutta ja musiikkia. Teos oli esillä Espanjan Logroñossa 18.–23. kesäkuuta, ja se jää kaupunkilaisten käyttöön pysyvästi.

Hylätyn ja osittain romahtaneen rakennuksen raunioille rakennettu salainen puutarha toimii sekä symbolisena että käytännöllisenä interventiona kaupunkitilassa. Se lievittää ilmastonmuutoksen voimistamaa lämpösaarekeilmiötä, tarjoaa suojaa ja elinympäristöjä muille lajeille sekä elvyttää hylättyä kaupunkiympäristöä. Samalla se kutsuu pysähtymään ja kuvittelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Teos kutsuu lepäämään ja kuvittelemaan yhdessä

Elämän kolmannes tarkastelee myös kysymystä siitä, miten ihmiset voisivat löytää yhteisöllisyyttä aikana, jota leimaavat vastakkainasettelu ja jakautuminen. Teoksen ytimessä on ajatus levosta ja unesta tilana, jossa uudet näkökulmat voivat syntyä.

Kokeellinen paviljonki kutsuu kävijöitä rauhoittumaan, lepäämään, nukkumaan yhdessä ja keskustelemaan unista. Teoksen taustalla vaikuttavat antiikin Kreikassa parantamisen jumalalle omistettujen asklepieionien surrealismin perinne sekä yhdessä luomisen filosofia. Kolmanneksen ihmiselämästä täyttävä nukkuminen yhdistää ihmiset toisiinsa ja autonomisen hermoston toiminnan kautta koko maapallon yhteiseen hengitykseen.

Festivaalin aikana kävijät saattoivat osallistua yhteiseen rituaaliin: viettää aikaa puutarhassa, nukahtaa tilaan ja jakaa aamulla kokemuksiaan muiden kanssa. Ajatuksena ei ollut löytää yhtä oikeaa vastausta vaan luoda tila, jossa polarisoituneet asemat voisivat korvautua alitajunnasta kumpuavilla uusilla, yhteisillä ratkaisuilla. Näitä ratkaisuja tarvitaan maailmassa, jossa ilmastokriisi edellyttää yhteistä toimintaa, mutta yhteiskunnalliset jakolinjat vaikeuttavat sitä.

Kuivuutta kestävä ja vähäistä ylläpitoa vaativa puutarha jää osaksi Logroñon kaupunkia tarjoten viilentävää ja elvyttävää tilaa ihmisille, pölyttäjille ja linnuille. Teos on suunniteltu siirrettäväksi ja toteutettavaksi myös muissa kulttuuriympäristöissä, jotka kaikki tarjoavat rituaalille omat erityispiirteensä. Teos nähdään seuraavaksi Japanissa vuonna 2027.

Concentrico on vuodesta 2015 järjestetty kansainvälinen arkkitehtuuri- ja designfestivaali, joka kerää vuosittain noin 30 000 kävijää ja kuuluu Espanjan tunnetuimpiin alan tapahtumiin.

Projektia ovat tukeneet Concentrico-festivaali, Suomen Madridin-instituutti, Suomen kulttuurirahasto, Taike, Taike Varsinais-Suomi, Askon säätiö, Frame, Niilo Helanderin säätiö, Greta ja William Lehtisen Säätiö sekä Finlayson.

Hylätyn ja osittain romahtaneen rakennuksen raunioille rakennettu salainen puutarha toimii sekä symbolisena että käytännöllisenä interventiona kaupunkitilassa. Maiju Suomi

IC-98:n tausta on kulttuurintutkimuksessa ja kuvataiteissa. IC-98 on toteuttanut paikkasidonnaisia teoksia, videoinstallaatioita ja tilausteoksia, sai Taiteen valtionpalkinnon 2009, edusti Venetsian biennaalissa 2015 ja toimi Kuvataideakatemian professoreina 2018. Viimeisin työskentely etsii taiteellis-poliittisia ratkaisuja ympäristökriisille pyrkien luomaan paikkoja uudelle, kriisistä ponnistavalle kaikkien eliöiden yhteisölle.

Suomi/Koivisto Arkkitehdit purkavat luonnon ja kulttuurin kahtiajakoa moniaististen tilakokemusten kautta, tutkivat arkkitehtuurin tekemisen ja kokemisen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia ja kehittävät taiteellisen tutkimuksen metodeja arkkitehtuurin alalle. Heidän töihinsä lukeutuu mm. kansainvälisesti palkittu Kouk Khleang -nuorisokeskus Kambodzassa 2012 (Komitu arkkitehdit) ja palkittu Alusta-paviljonki 2022, joka oli esillä Venetsian biennaalin päänäyttelyssä 2025.

Tekijät:

Taiteellinen konsepti ja ohjaus, kuratointi: Patrik Söderlund (IC-98)

Arkkitehtoninen konsepti, taiteellinen ohjaus, puutarhasuunnittelu: Maiju Suomi & Elina Koivisto (Suomi/Koivisto Architects)

Taiteellinen neuvonantaja: Visa Suonpää (IC-98)

Kuvakudokset: Patrik Söderlund (suunnittelu), Ilona Lehmusjärvi (toteutus)

Keramiikka: Alejandra Vera & Juan Sebastian Ruiz

Puuveistokset: Andrei Bakharev

Tuutulaulu: Henriikka Tavi (sanat), Tiina Myllärinen (sävellys)

Tuutulaulun käännös (FI-EN): Henriikka Tavi

Laulaja: Meeri Pulakka

Puutarhurit: Javier Pastor

Rituaalin toteutus: Luca Ramonda Sáenz & Miguel Carrera Juaneda / Asociación Teatral On&Off

Julkaisun editointi, tekstit, kuvitus, graafinen suunnittelu: Patrik Söderlund

Julkaisun kasvipiirrokset: Elina Koivisto

Julkaisun käännös (EN-ES): Toni Ledentsa

Tuutulaulun käännös (EN-ES): Luca Ramonda Sáenz