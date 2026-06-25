Mangrove käynnistää uuden vuokrakerrostalohankkeen Paraisille Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle
2.7.2026 09:00:00 EEST | Mangrove Oy | Tiedote
Mangrove Oy rakentaa Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle uuden 37 asunnon vuokrakerrostalon Paraisten Söderbyhyn. Valssikuja 3:een sijoittuvan hankkeen rakentaminen käynnistyy heinäkuussa 2026, ja kohteen arvioitu valmistuminen on keväällä 2028.
Paraisille Valssikuja 3:een rakentuva uusi asuinkerrostalo täydentää kaupungin kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa keskeisellä ja viihtyisällä sijainnilla. Asuntovalikoima tarjoaa vaihtoehtoja yksiöistä neliöihin ja palvelee monipuolisesti niin yksinasuvien, pariskuntien kuin perheidenkin asumisen tarpeita. Jokaisessa kodissa on tilava lasitettu parveke, joka tuo asumiseen lisää mukavuutta ja viihtyisyyttä ympäri vuoden.
Kohteen yhteistiloihin toteutetaan saunatilat, pesula ja kuivaushuone, irtainvarasto ja väestönsuoja, ulkoiluvälinevarasto sekä tekniset tilat. Piha-alueelle rakennetaan leikki- ja oleskelualue sekä pyöräkatos.
Rakennuksen energialähteenä hyödynnetään paikallisesti tuotettua kaukolämpöä, ja kohde täyttää energiatehokkaan A-energialuokan vaatimukset.
Valssikuja Söderbyssä tarjoaa tuleville vuokralaisille rauhallisen ja viihtyisän asuinympäristön lähellä Paraisten keskustan palveluita. Kaupat, koulut, päiväkodit ja muut arjen peruspalvelut sijaitsevat lähellä, ja asuinympäristö on vehreä ja kodikkaan pienkaupunkimainen. Paraisten saaristoluonto, ulkoilumahdolli-suudet ja sujuvat yhteydet tekevät alueesta houkuttelevan vaihtoehdon asukkaille, joka arvostavat sekä käytännöllistä sijaintia että rauhallista asumista.
”Valssikuja 3:n hanke vahvistaa kaupungin vuokra-asuntotarjontaa ja tukee osaltaan Paraisten elinvoimaa tarjoamalla kohtuuhintaisia ja moderneja uusia vuokrakoteja hyvällä sijainnilla lähellä palveluita. Hanke tukee mahdollisuuksia asua ja viihtyä Paraisilla eri elämäntilanteissa”, kertoo Kaj-Johan Karlsson, toimitusjohtaja, Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy.
“Paraisten Valssikuja 3 on hyvä esimerkki asumishankkeesta, jossa yhdistyvät hyvin suunniteltu toteutus, energiatehokkuus ja keskeinen sijainti. Olemme iloisia voidessamme olla mukana rakentamassa uusia koteja Paraisten viihtyisään ympäristöön”, sanoo Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, Mangrove Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni HämäläinenMangrove Oy, toimitusjohtajaPuh:040 0727 721jouni.hamalainen@mangrove.fi
Kaj-Johan KarlssonLänsi-Turunmaan Vuokratalot Oy, toimitusjohtajaPuh:0400 344 530kaj@a-d.fi
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Liitteet
Mangrove on vuonna 1994 perustettu kotimainen asumiseen erikoistunut perheyritys. Yritys on keskittynyt ympäristön hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevien kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttamiseen, rakentamiseen ja omistamiseen. Yritys rakentaa ja rakennuttaa omistus-, asumisoikeus- ja vuokrakoteja yksityishenkilöille sekä toimii KVR-rakennuttaja- ja hankeyhteistyökumppanina kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille. Mangrove toimii Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla sekä Länsi-Suomen alueella. Konsernin emoyhtiö on Mangrove Yhtiöt Oy. www.mangrove.fi
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