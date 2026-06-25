Mangrove käynnistää uuden vuokrakerrostalohankkeen Paraisille Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:lle

Paraisille Valssikuja 3:een rakentuva uusi asuinkerrostalo täydentää kaupungin kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa keskeisellä ja viihtyisällä sijainnilla. Asuntovalikoima tarjoaa vaihtoehtoja yksiöistä neliöihin ja palvelee monipuolisesti niin yksinasuvien, pariskuntien kuin perheidenkin asumisen tarpeita. Jokaisessa kodissa on tilava lasitettu parveke, joka tuo asumiseen lisää mukavuutta ja viihtyisyyttä ympäri vuoden.

Kohteen yhteistiloihin toteutetaan saunatilat, pesula ja kuivaushuone, irtainvarasto ja väestönsuoja, ulkoiluvälinevarasto sekä tekniset tilat. Piha-alueelle rakennetaan leikki- ja oleskelualue sekä pyöräkatos.

Rakennuksen energialähteenä hyödynnetään paikallisesti tuotettua kaukolämpöä, ja kohde täyttää energiatehokkaan A-energialuokan vaatimukset.

Valssikuja Söderbyssä tarjoaa tuleville vuokralaisille rauhallisen ja viihtyisän asuinympäristön lähellä Paraisten keskustan palveluita. Kaupat, koulut, päiväkodit ja muut arjen peruspalvelut sijaitsevat lähellä, ja asuinympäristö on vehreä ja kodikkaan pienkaupunkimainen. Paraisten saaristoluonto, ulkoilumahdolli-suudet ja sujuvat yhteydet tekevät alueesta houkuttelevan vaihtoehdon asukkaille, joka arvostavat sekä käytännöllistä sijaintia että rauhallista asumista.

”Valssikuja 3:n hanke vahvistaa kaupungin vuokra-asuntotarjontaa ja tukee osaltaan Paraisten elinvoimaa tarjoamalla kohtuuhintaisia ja moderneja uusia vuokrakoteja hyvällä sijainnilla lähellä palveluita. Hanke tukee mahdollisuuksia asua ja viihtyä Paraisilla eri elämäntilanteissa”, kertoo Kaj-Johan Karlsson, toimitusjohtaja, Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy.

“Paraisten Valssikuja 3 on hyvä esimerkki asumishankkeesta, jossa yhdistyvät hyvin suunniteltu toteutus, energiatehokkuus ja keskeinen sijainti. Olemme iloisia voidessamme olla mukana rakentamassa uusia koteja Paraisten viihtyisään ympäristöön”, sanoo Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, Mangrove Oy.