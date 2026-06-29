KSPT Service Oy vahvistaa asemaansa Pohjois-Suomessa – Eristysasennus V Juvonen Oy liittyy osaksi KSPT:tä
1.7.2026 12:00:00 EEST | KSPT Service Oy | Tiedote
KSPT Service Oy on ostanut Keminmaalla toimivan Eristysasennus V Juvonen Oy:n liiketoiminnan 29.6.2026. Yrityskauppa vahvistaa KSPT:n asemaa Pohjois-Suomen alueella ja tukee konsernin strategiaa kasvattaa palvelukykyään valtakunnallisesti.
Yrityskaupan myötä KSPT vahvistaa läsnäoloaan Lapin ja Peräpohjolan alueella sekä laajentaa kykyään palvella asiakkaitaan entistä kattavammin niin teollisuuden, rakentamisen kuin kunnossapidon hankkeissa.
"Eristysasennus V Juvonen Oy on alueellaan arvostettu ja osaava toimija, jonka vahva paikallinen tuntemus, ammattitaitoinen henkilöstö ja pitkäaikaiset asiakassuhteet tukevat erinomaisesti KSPT:n kasvustrategiaa. Yrityskaupan myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä vahvemman palveluverkoston myös Pohjois-Suomessa", sanoo
KSPT-konsernin toimitusjohtaja Heikki Ollikainen.
Eristysasennus V Juvonen Oy:n toiminta jatkuu normaalisti osana KSPT:tä. Yrityskauppa turvaa paikallisen osaamisen säilymisen alueella ja luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä henkilöstön ammatilliselle kasvulle.
KSPT:n tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen palveluverkosto, joka yhdistää paikallisen osaamisen vahvan konsernin resursseihin. Eristysasennus V Juvonen Oy:n liittyminen osaksi KSPT:tä on tärkeä askel tämän tavoitteen saavuttamisessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Ollikainen
Toimitusjohtaja
KSPT Group Oy
040 689 6686
heikki.ollikainen@kspt.fi
Pekka Heinikoski
Aluepäällikkö (Pohjois-Suomi)
KSPT Service Oy
040 554 5730
pekka.heinikoski@kspt.fi
Janne Juvonen
Toimitusjohtaja
Erityisasennus V Juvonen Oy
040 510 9903
jannea.juvonen@pp.inet.fi
KSPT Service Oy on teline- ja eristyskunnossapitoon erikoistunut asiantuntijayritys. Yritys
on osa KSPT-konsernia, joka palvelee asiakkaitaan kunnossapidon lisäksi talotekniikan, uretaanieristysten, teollisuuseristysten sekä eristeiden peltipäällystetuotannon tarpeissa.
Lue lisää: www.kspt.fi
Eristysasennus V Juvonen on vuonna 1997 perustettu eristysliike, joka tarjoaa monipuolisesti eristysalan palveluita teollisuudelle ja kiinteistöille.
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