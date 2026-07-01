Tulevan lukuvuoden opintolainaa voi nostaa jo elokuussa

Alkavan syyslukukauden opintolainaa voi nostaa 1.8. alkaen. Kela myöntää opintolainan valtiontakauksen, ja opiskelija hakee lainaa pankista. Koska Kela takaa opintolainan, opiskelija ei tarvitse lainalle muuta vakuutta. Takaus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Suurin osa korkeakouluopiskelijoista ei saa vielä elokuulta opintotukea tai asumislisää. Opintolainaa voi kuitenkin nostaa jo elokuun alussa, ja sitä voi käyttää esimerkiksi vuokran ja muiden asumismenojen maksamiseen. Opintolainaa voi nostaa, vaikka ei saisi muuta opintotukea elokuussa.

– Opintolaina on tarkoitettu opiskelijan toimeentulon turvaamiseen, ja sitä voi käyttää joustavasti arjen menoihin. Koko opintolainaa ei tarvitse nostaa kerralla, vaan opiskelija voi itse päättää, kuinka paljon nostaa ja milloin, vinkkaa Kelan suunnittelija Eeva-Maria Laaksonen.

Opiskelija voi tarkistaa opintolainansa määrän, nostoerät ja nostopäivät OmaKelasta tai opintotukipäätöksestä.

Kela takaa opintolainan lukuvuodeksi kerrallaan

Kela on tehnyt lainatakauspäätökset tulevalle lukuvuodelle, ja päätökset on lähetetty yli 118 000:lle opintojaan jatkavalle opiskelijalle. Jos opiskelija on valinnut paperittoman asioinnin, lainatakauspäätös näkyy OmaKelassa.

– Kun päätös lainatakauksesta on tehty, opiskelijan täytyy sopia opintolainan nostamisesta ja takaisinmaksun aikataulusta pankin kanssa. Koska Kela takaa opintolainan, opiskelija ei tarvitse lainalle muuta vakuutta, muistuttaa Laaksonen.

Uusien korkeakouluopiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea lainatakausta, vaan päätöksen saa automaattisesti. Uusien toisen asteen opiskelijoiden täytyy kuitenkin hakea lainatakausta.

Opintolainan takaisinmaksu alkaa yleensä noin vuoden päästä siitä, kun opintotuki on päättynyt. Opintotuen saamisen aikana korot lisätään lainan pääomaan eli opintolainan määrä kasvaa korkojen verran. Kun opintotuki on päättynyt, korot lisätään lainan pääomaan vielä yhden lukukauden ajan. Sen jälkeen opiskelija maksaa korot itse.

Jos opiskelijalla on lukuvuoden 2025–2026 opintolainaa nostamatta, hän voi nostaa sitä vielä heinäkuussa.

Lainatakaus vaikuttaa toimeentulotukeen

Jos täysi-ikäinen opiskelija hakee toimeentulotukea, häneltä edellytetään yleensä myös opintolainan hakemista. Opintolaina voi vaikuttaa toimeentulotuen määrään ja myöntämiseen.

Helmikuussa voimaan tulleen toimeentulotukilain muutoksen yhteydessä poistui Kelan mahdollisuus käyttää harkintaa siinä, keiltä opiskelijoilta vaaditaan opintolainan hakemista ennen toimeentulotukea. Tämä tarkoittaa, että myös muun muassa jälkihuollon piiriin kuuluvilta nuorilta edellytetään jatkossa lainan hakemista.