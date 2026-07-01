Tekoälyavustaja auttaa löytämään tiedon luvn.fi-sivuilta
1.7.2026 10:14:55 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on ottanut käyttöön tekoälyavustajan luvn.fi-verkkosivuilla. Avustaja auttaa löytämään nopeasti oikean tiedon, palvelun tai yhteydenottokanavan. LUVN-avustaja on käytettävissä ympäri vuorokauden.
Verkkosivuilla on paljon tietoa palveluista. Tekoälyavustaja auttaa löytämään vastauksia aiempaa nopeammin kokoamalla ja tiivistämällä verkkosivujen sisältöä käyttäjän kysymysten perusteella.
– Olemme saaneet palautetta siitä, että verkkosivuiltamme voi joskus olla vaikea löytää tarvitsemaansa tietoa. Toivomme, että tekoälyavustaja helpottaa tiedon löytämistä ja tekee asioinnista sujuvampaa, kertoo asiakaskokemusjohtaja Moona Kautonen.
Avustaja löytyy verkkosivujen oikeasta reunasta
Tekoälyavustaja löytyy luvn.fi-sivuston oikeasta reunasta. Käyttäjä voi kirjoittaa kysymyksensä suoraan avustajalle, joka etsii vastauksen verkkosivujen sisällöstä.
Avustaja tukee yli 300 kieltä, mikä helpottaa asiointia eri kielitaustoista tuleville asukkaille. Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri.
Tekoälyavustaja on testikäytössä syksyyn asti. Sen jälkeen hyvinvointialue arvioi jatkoa käyttäjäpalautteen ja käyttökokemusten perusteella.
Vaikka avustaja kehittyy jatkuvasti, se voi tehdä virheitä kuten muutkin tekoälyyn perustuvat palvelut. Siksi vastaukset perustuvat aina luvn.fi-sivustolla olevaan tietoon, ja tärkeät tiedot kannattaa tarvittaessa tarkistaa myös verkkosivuilta.
Kokeile ja anna palautetta
Tekoälyavustajaa voi kokeilla luvn.fi-verkkosivuilla. Palautetta voi antaa suoraan avustajan alareunasta löytyvän palautelinkin kautta.
Tekoälyavustaja ei korvaa ammattilaisten antamaa palvelua tai neuvontaa. Se auttaa löytämään tietoa ja ohjaa oikean palvelun pariin, mutta ei tee diagnooseja eikä anna hoito-ohjeita.
Henkeä uhkaavassa tilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112.
Osa digitaalisten palvelujen kehittämistä
Tekoälyavustajan käyttöönotto on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämistä. Muita isoja kokonaisuuksia ovat muun muassa tekoälyavusteisen asiakas- ja potilastietojen kirjaaminen sekä reaaliaikainen tekoälytulkkaus.
Hyvinvointialue haluaa hyödyntää uusia teknologioita, jotta asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa ja palveluihin hakeutuminen helpompaa.
Avainsanat
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
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Verkkosivut: www.luvn.fi
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