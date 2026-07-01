AI-assistenten hjälper dig att hitta information på luvn.fi
1.7.2026 10:16:58 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde har infört en AI-assistent på webbplatsen luvn.fi. AI-assistenten hjälper användaren att snabbt hitta rätt information, tjänst eller kontaktkanal. LUVN-assistenten är tillgänglig dygnet runt.
Webbplatsen innehåller mycket information om olika tjänster. Med hjälp av användarens frågor sammanställer och sammanfattar AI-assistenten innehållet på webbplatsen så att det går snabbare än tidigare att hitta svar.
– Vi har fått respons på att det ibland kan vara svårt att hitta den information man söker på vår webbplats. Vi hoppas att AI-assistenten ska göra det enklare att hitta rätt information och göra kontakten med oss smidigare, säger direktören för kundupplevelser Moona Kautonen.
Assistenten finns på högra sidan av webbplatsen
AI-assistenten finns på högra sidan av webbplatsen luvn.fi. Användaren kan skriva sin fråga direkt till assistenten, som sedan söker svaret bland innehållet på vår webbplats.
Assistenten stöder över 300 språk, vilket gör våra digitala tjänster mer tillgängliga för invånare med olika språkbakgrund. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
AI-assistenten är i testbruk fram till hösten. Därefter tar välfärdsområdet ställning till om och hur tjänsten ska fortsätta utifrån användarrespons och erfarenheter från användningen.
Även om assistenten utvecklas hela tiden kan den göra misstag, precis som andra tjänster som bygger på artificiell intelligens. Därför grundar sig svaren alltid på informationen på webbplatsen luvn.fi, och viktiga uppgifter måste vid behov också kontrolleras på webbplatsen.
Prova assistenten och ge respons
AI-assistenten kan provas på webbplatsen luvn.fi. Respons kan ges direkt via länken till responsblanketten längst ner i assistentfönstret.
AI-assistenten ersätter inte sådan service eller rådgivning som ges av yrkespersoner. Den hjälper till att hitta information och styr användaren till rätt tjänst, men den ställer inga diagnoser och ger inga vårdanvisningar.
I livshotande situationer ska du alltid ringa nödnumret 112.
Assistenten är en del av utvecklingen av digitala tjänster
Införandet av AI-assistenten är en del av arbetet med att utveckla de digitala tjänsterna i Västra Nylands välfärdsområde. Andra stora helheter är bland annat ett pilotförsök för AI-baserad dokumentation av klient- och patientuppgifter och AI-tolkning i realtid.
Välfärdsområdet vill använda ny teknik för att göra det så smidigt som möjligt att uträtta ärenden och lättare att söka sig till tjänsterna.
Avainsanat
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
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Webbplats: www.luvn.fi
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