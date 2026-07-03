Tulli valvoo tehostetusti lemmikkien rajanylityksiä Torniossa 11.–12.7.2026
6.7.2026 09:30:00 EEST | Tulli | Tiedote
Viikonloppuna 11.–12.7.2026 on odotettavissa tavallista enemmän lemmikkien rajanylityksiä Torniossa, koska Suomessa Keminmaalla ja Ruotsissa Piteåssa järjestetään koiranäyttelyt. Tulli valvoo lemmikkien maahantuloehtojen täyttymistä tällöin tehostetusti Torniossa.
Ruotsista Suomeen omistajansa kanssa saapuvalta koiralta vaaditaan:
- tunnistusmerkintä
- asianmukaisesti täytetty EU-lemmikkieläinpassi
- voimassa oleva raivotautirokotus
- käsittely ekinokokkoosia vastaan.
Lääkitys ekinokokkoosia vastaan annetaan joko kertaluontoisesti 1–5 vuorokautta (24–120 tuntia) ennen Suomeen saapumista tai vaihtoehtoisesti niin sanotun 28 vuorokauden säännön mukaisesti. Niin sanotussa 28 vuorokauden säännössä koira lääkitään kaksi kertaa ennen matkaa ja kerran matkan jälkeen. Eläinlääkäri antaa lääkitykset ja merkitsee ne lemmikkieläinpassiin.
Vaatimukset koskevat sekä Ruotsista Suomen koiranäyttelyyn tulevia että Ruotsissa näyttelyssä käyviä ja Suomeen palaavia koiria.
Jos koira ei matkusta omistajansa kanssa tai viiden päivän sisällä omistajan matkasta, siirrossa on noudatettava kaupallisen siirron ehtoja, jotka poikkeavat oman lemmikin kanssa matkustamisen ehdoista.
Lemmikin omistaja tai tuoja on aina vastuussa siitä, että maahantulon ehdot täyttyvät. Ehdot on selvitettävä ja hoidettava kuntoon ennen matkaa.
Tulli valvoo lemmikkien maahantuloehtojen täyttymistä maahantulopaikoilla. Vaatimusten avulla varmistetaan, että vaaralliset taudit, kuten raivotauti ja ekinokokkoosi, eivät pääse leviämään Suomessa eläimiin tai ihmisiin.
Tutustu lemmikkieläinten maahantulon ehtoihin (ruokavirasto.fi)
Lue lisää käsittelystä ekinokokkoosia vastaan (ruokavirasto.fi)
Lue lisää matkustamisesta lemmikin kanssa (ruokavirasto.fi)
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja tehovalvonnasta: tullitarkastaja Matti Kovanen
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
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