Tulli valvoo tehostetusti lemmikkien rajanylityksiä Torniossa 11.–12.7.2026

Ruotsista Suomeen omistajansa kanssa saapuvalta koiralta vaaditaan:

tunnistusmerkintä

asianmukaisesti täytetty EU-lemmikkieläinpassi

voimassa oleva raivotautirokotus

käsittely ekinokokkoosia vastaan.

Lääkitys ekinokokkoosia vastaan annetaan joko kertaluontoisesti 1–5 vuorokautta (24–120 tuntia) ennen Suomeen saapumista tai vaihtoehtoisesti niin sanotun 28 vuorokauden säännön mukaisesti. Niin sanotussa 28 vuorokauden säännössä koira lääkitään kaksi kertaa ennen matkaa ja kerran matkan jälkeen. Eläinlääkäri antaa lääkitykset ja merkitsee ne lemmikkieläinpassiin.

Vaatimukset koskevat sekä Ruotsista Suomen koiranäyttelyyn tulevia että Ruotsissa näyttelyssä käyviä ja Suomeen palaavia koiria.

Jos koira ei matkusta omistajansa kanssa tai viiden päivän sisällä omistajan matkasta, siirrossa on noudatettava kaupallisen siirron ehtoja, jotka poikkeavat oman lemmikin kanssa matkustamisen ehdoista.

Lemmikin omistaja tai tuoja on aina vastuussa siitä, että maahantulon ehdot täyttyvät. Ehdot on selvitettävä ja hoidettava kuntoon ennen matkaa.

Tulli valvoo lemmikkien maahantuloehtojen täyttymistä maahantulopaikoilla. Vaatimusten avulla varmistetaan, että vaaralliset taudit, kuten raivotauti ja ekinokokkoosi, eivät pääse leviämään Suomessa eläimiin tai ihmisiin.

Tutustu lemmikkieläinten maahantulon ehtoihin (ruokavirasto.fi)

Lue lisää käsittelystä ekinokokkoosia vastaan (ruokavirasto.fi)

Lue lisää matkustamisesta lemmikin kanssa (ruokavirasto.fi)