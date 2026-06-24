Museovirasto myönsi entistämisavustuksia 203 rakennukselle ja kulttuuriympäristölle
1.7.2026 10:57:25 EEST | Museovirasto | Tiedote
Eri puolille Suomea sijaitseville kohteille myönnetyillä avustuksilla tuetaan arvokkaan rakennusperinnön säilymistä, perinteisiä korjaustapoja ja restaurointialan erikoisosaamista. Suurin yksittäinen avustus myönnettiin Hangon Casinon ikkunoiden korjaamiseen.
Vuonna 2026 avustuksia haettiin 349 kohteeseen. Hakemuksissa haettiin tukea korjaustoimenpiteisiin yhteensä noin 9,2 miljoonalla eurolla. Jaettava määräraha oli 1 278 000 euroa, minkä lisäksi käytössä oli pieni siirtomääräraha. Avustuksen sai 58 prosenttia hakijoista. Myönnetyt avustukset vaihtelivat 500 eurosta 16 000 euroon.
Entistämisavustuksilla edistetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen säilymistä.
”Avustusten avulla voidaan ehkäistä vaurioiden etenemistä, pidentää rakennusten elinkaarta ja säilyttää niiden historiallisia piirteitä. Samalla avustukset tukevat perinteisten materiaalien ja työtapojen käyttöä sekä alan erikoisosaamisen jatkuvuutta”, kertoo erikoisasiantuntija Kirsi Toivonen Museovirastosta.
Noin puolet avustuksista kohdistui kattojen ja julkisivujen korjaamiseen. Avustuksia myönnettiin myös muun muassa hirsirunkojen, ikkunoiden, perustusten ja alapohjien korjauksiin sekä suunnitelmiin, selvityksiin, uunien ja hormien korjauksiin, konservointiin ja historiallisten puutarhojen ennallistamiseen.
Suurin avustus, 16 000 euroa, myönnettiin Hangon Casinon ikkunoiden korjaamiseen. Ikkunoiden säilyttävä korjaaminen on esimerkki työstä, jossa yhdistyvät kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen, materiaalien säästäminen ja perinteisten korjaustaitojen hyödyntäminen.
Hakemukset arvioidaan sekä alueellisissa vastuumuseoissa että Museovirastossa. Arvioinnissa huomioidaan edellä mainitun lisäksi korjaustoimenpiteiden vaikuttavuus ja yhteys kestävän kehityksen teemoihin, kuten perinteisten työtapojen tukemiseen, restaurointialan työllistämiseen ja koulutukseen.
Museoviraston myöntämiä valtionavustuksia voi tarkastella valtionhallinnon yhteisessä Tutkihallintoa.fi-palvelussa.
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Yhteyshenkilöt
erikoisasiantuntija Kirsi Toivonen, kirsi.toivonen@museovirasto.fi, p. 029 5336074
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