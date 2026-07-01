Kiinteistönarviointikokeesta ennätysmäärä uusia arvioitsijoita – kokeen läpäisi 38 kokelasta

AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään erityisesti vaativissa kohteissa, haasteellisessa markkinatilanteessa tai erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa. Kiristynyt sääntely ja haastava markkinatilanne on korostanut puolueettoman ja asiantuntevan arvonmäärityksen tarvetta myös muun tyyppisissä arviointikohteissa.

“Kokeeseen oli tänä vuonna myös hakijoita lähes ennätysmäärä. Kokelaiden hyvä valmistautuminen kokeeseen sekä auktorisoinnin merkitys kokelaille näkyy korkeana läpäisseiden määränä”, kertoo Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju.

Kokeeseen osallistuvilta edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta hyväksyttäväksi katsottavaa koulutusta. Lisäksi henkilöllä tulee olla vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. Näin pyritään varmistamaan alan korkea osaaminen ja laatu ja ylipäätään kokeeseen osallistumisen mielekkyys.

AKA-kokeeseen osallistui tänä vuonna 66 kiinteistöalan osaajaa ja auktorisoinnin saavutti 38 henkilöä. Auktorisointikoe ei ole Harjun mukaan mikään läpihuutojuttu, vaan vaatii syvällistä osaamista arviointiin liittyvistä teemoista ja käsitteistä, arviointistandardista ja alan lainsäädännöstä sekä näiden soveltamisesta käytännön tilanteisiin.

”Auktorisoidun kiinteistöarvioijan osaamiseen luotetaan ja se näkyy myös kokeen hakija-määrän kasvussa. Pankkeihin ja rahastoihin liittyvä sääntely on lisännyt auktorisoitujen arvioijien käyttötarpeita, mutta yhä enenevässä määrin myös kuluttajat kokevat tarpeelliseksi käyttää auktorisoidun arvioijan varmennettua ja valvottua osaamista“, Harju toteaa.

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) ja Keskuskauppakamarin hyväksymät kiinteistönarvioitsijat (KHK) ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöjen arvonmäärityksen ammattilaisia. AKA- ja KHK-arvioijia käytetään tyypillisesti vaativissa kiinteistö- ja toimitilakaupoissa, vakuusarvioinneissa, rahastojen arvonmäärityksessä sekä ositus- ja perinnönjakotilanteissa. Tätä nykyä arvioijia käytetään paljon myös sote-kiinteistöjen haastavissa arvioinneissa.

Kaikki hyväksytyt löydät täältä.