Venezuelan maanjäristyksen uhrit tarvitsevat kiireellistä apua – Suomen Plan lähettää hätäapurahastostaan 45 000 euroa

Plan International Suomi on siirtänyt 45 000 euroa Venezuelan maanjäristyksen koettelemien lasten ja perheiden auttamiseksi. Avun tarve on valtava viime keskiviikkona tapahtuneiden kahden lähes yhtäaikaisen maanjäristyksen jäljiltä. Yli 1700 ihmistä on kuollut. YK:n arvioiden mukaan 680 000 lasta tarvitsee humanitaarista apua ja yli 50 000 ihmistä on edelleen kateissa.

Plan International on kartoittanut avun tarvetta ja käynnistänyt avustustyön pahiten kärsineillä alueilla yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Monet lapset ja perheet ovat menettäneet kotinsa, läheisiään tai pääsyn tärkeisiin palveluihin, kuten puhtaaseen veteen, sähköön ja terveydenhuoltoon.

"Tuhannet ihmiset asuvat nyt kaduilla tilapäisissä suojissa ja teltoissa. Lapset ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. He ovat menettäneet turvallisuuden tunteensa ja arjen rutiininsa", sanoo Mike Boomer, Planin kumppanijärjestön CESVI:n aluejohtaja Venezuelassa.

"Tiedämme pitkästä kokemuksesta, että katastrofit koettelevat erityisellä tavalla lapsia, erityisesti tyttöjä. Ne lisäävät väkivallan ja ihmiskaupan riskiä, aiheuttavat katkoja koulunkäyntiin ja rajoittavat pääsyä terveyspalveluihin", sanoo Plan International Suomen pääsihteeri (vs.) Anna Könönen.

"Lasten perustarpeista huolehtimisen lisäksi on tärkeää tarjota psykososiaalista tukea ja auttaa lapsia ja nuoria selviämään järkytyksestä ja traumasta."

Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa Plan

tarjoaa maanjäristyksen koettelemille perheille ruokaa, puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita ja muita välttämättömiä tarvikkeita

tarjoaa suojaa kotinsa menettäneille perheille

vahvistaa lastensuojelua ja tarjoaa psykososiaalista tukea maanjäristyksen järkyttämille lapsille ja nuorille

tukee koulutuksen jatkumista kriisin keskellä.



Planin hätäapukeräykseen voi lahjoittaa