Plan International

Venezuelan maanjäristyksen uhrit tarvitsevat kiireellistä apua – Suomen Plan lähettää hätäapurahastostaan 45 000 euroa

1.7.2026 13:23:11 EEST | Plan International | Tiedote

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Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan International on aloittanut avustustyön Venezuelassa yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa. Maanjäristysalueilla asuvat lapset ja perheet tarvitsevat ruokaa, puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita, suojaa ja psykososiaalista tukea.

Planin kumppanijärjestön CESVI:n aluejohtaja Mike Boomer on median haastateltavissa.

Pelastustyöntekijät etsivät eloonjääneitä romahtaneiden rakennusten raunioista Caracasissa Venezuelassa.
Pelastustyöntekijät etsivät eloonjääneitä romahtaneiden rakennusten raunioista Caracasissa Venezuelassa. Tinta Violeta

Plan International Suomi on siirtänyt 45 000 euroa Venezuelan maanjäristyksen koettelemien lasten ja perheiden auttamiseksi. Avun tarve on valtava viime keskiviikkona tapahtuneiden kahden lähes yhtäaikaisen maanjäristyksen jäljiltä. Yli 1700 ihmistä on kuollut. YK:n arvioiden mukaan 680 000 lasta tarvitsee humanitaarista apua ja yli 50 000 ihmistä on edelleen kateissa.

Plan International on kartoittanut avun tarvetta ja käynnistänyt avustustyön pahiten kärsineillä alueilla yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Monet lapset ja perheet ovat menettäneet kotinsa, läheisiään tai pääsyn tärkeisiin palveluihin, kuten puhtaaseen veteen, sähköön ja terveydenhuoltoon.

"Tuhannet ihmiset asuvat nyt kaduilla tilapäisissä suojissa ja teltoissa. Lapset ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. He ovat menettäneet turvallisuuden tunteensa ja arjen rutiininsa", sanoo Mike Boomer, Planin kumppanijärjestön CESVI:n aluejohtaja Venezuelassa.

"Tiedämme pitkästä kokemuksesta, että katastrofit koettelevat erityisellä tavalla lapsia, erityisesti tyttöjä. Ne lisäävät väkivallan ja ihmiskaupan riskiä, aiheuttavat katkoja koulunkäyntiin ja rajoittavat pääsyä terveyspalveluihin", sanoo Plan International Suomen pääsihteeri (vs.) Anna Könönen.

"Lasten perustarpeista huolehtimisen lisäksi on tärkeää tarjota psykososiaalista tukea ja auttaa lapsia ja nuoria selviämään järkytyksestä ja traumasta."

Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa Plan

  • tarjoaa maanjäristyksen koettelemille perheille ruokaa, puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita ja muita välttämättömiä tarvikkeita
  • tarjoaa suojaa kotinsa menettäneille perheille
  • vahvistaa lastensuojelua ja tarjoaa psykososiaalista tukea maanjäristyksen järkyttämille lapsille ja nuorille
  • tukee koulutuksen jatkumista kriisin keskellä.


Planin hätäapukeräykseen voi lahjoittaa

  • tekstaamalla sana KRIISI numeroon 16155 (lahjoitus 20 €)
  • lahjoittamalla MobilePaylla numeroon 80500
  • lahjoittamalla osoitteessa plan.fi/hätäapu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Pelastustöitä romahtaneessa rakennuksessa La Guairassa Venezuelassa
Pelastustöitä romahtaneessa rakennuksessa La Guairassa Venezuelassa
CESVI
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Plan International Suomi

Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.

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