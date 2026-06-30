Opiskelijavalinnan tulokset 2026 on julkaistu
1.7.2026 12:02:47 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopiston opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu. Syksyllä 2026 yliopiston suomenkielisissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa aloittaa noin 2 700 uutta opiskelijaa.
Yhteishaun kandidaattiohjelmien pääasiallinen valintatapa on todistusvalinta. Todistusvalinnan tulokset julkaistiin toukokuun lopussa. Muut opiskelupaikat on täytetty valintakokeiden, avoimen yliopiston opintojen tai aiempien tutkintojen perusteella.
Opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa 9.7.2026 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Varasijalta voi tulla valituksi 4.8. saakka. Valintojen etenemistä voi seurata Oma Opintopolku -palvelussa.
Uusille opiskelijoille järjestetään 10.8. verkkoinfo, joka valmistaa syksyllä alkaviin opintoihin. Lähetyksessä yliopiston opiskelijat ja työntekijät antavat hyödyllisiä vinkkejä opintoihin valmistautumiseen ja elämiseen Oulussa.
Lukuvuoden 2026–2027 opinnot käynnistyvät suurimmalla osalla opiskelijoista 24.8.2026 alkavalla orientaatioviikolla, joka järjestetään kampuksilla. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat aloittavat opintonsa jo 11.8.
Oulun yliopiston uuden opiskelijan verkkosivuille on koottu tietoa opintonsa aloittaville opiskelijoille.
Oulun yliopistoon haki kevään toisessa yhteishaussa yli 19 000 hakijaa. Hakukohteita oli yhteensä 80. Suosituimmat koulutusalat olivat lääketiede, psykologia, kauppatieteet ja hammaslääketiede.
Oulun yliopistoon on mahdollista hakea yhteishaussa seuraavan kerran tammikuussa 2027, jolloin haussa ovat englanninkieliset tutkinto-ohjelmat. Maaliskuussa 2027 haussa ovat suomenkieliset tutkinto-ohjelmat. Maaliskuussa 2027 voi hakea myös yliopistojen avoimen väylän haussa oleviin tutkinto-ohjelmiin.
Tänä vuonna opintoseteli tarjoaa toiselta asteelta valmistuneille ja ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuuden suorittaa 30 opintopistettä avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Uusi valtakunnallinen opintoseteli otetaan käyttöön 5.8.2026. Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotisen kokeilun tavoitteena on madaltaa kynnystä tutustua korkeakouluopiskeluun ja tukea nuoria oman opintopolun löytämisessä. Lue lisää opintosetelistä
Lisätietoa:
Suunnittelija Saana Finni, Oulun yliopiston opiskelijavalintapalvelut
Puh. 050 415 2895
Lue lisää:
Valtaosa syksyn 2026 uusista opiskelijoista valittu | Oulun yliopisto
Oulun yliopistoon yli 19 000 hakijaa yhteishaussa | Oulun yliopisto
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Yhteyshenkilöt
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikkö
Koulutus- ja tiedeuutiset
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Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
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