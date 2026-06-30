Pohde onnistui kiireettömän erikoissairaanhoidon jonojen purkamisessa – valvonta päättyy
1.7.2026 12:13:11 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on päättänyt valvonnan, joka kohdistui kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyyn Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hoitojonojen purku onnistui, ja potilaat pääsevät hoitoon selvästi aiempaa nopeammin. Pohteelle asetettu uhkasakko ei tule maksettavaksi.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut Lupa- ja valvontaviraston päätöksen, joka koskee kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyä. Päätös perustuu lokakuussa 2025 annettuun määräykseen, jonka mukaan hyvinvointialueen tuli järjestää kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy lainmukaiseksi huhtikuun 2026 loppuun mennessä. Määräystä tehostettiin kolmen miljoonan euron uhkasakolla.
Lupa- ja valvontavirasto toteaa päätöksessään, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy on toteutunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella pääosin lainmukaisesti määräaikaan mennessä, eikä uhkasakkoa tuomita maksettavaksi.
Hoitoon pääsy on nopeutunut kaikilla erikoisaloilla
Lainmukaiseen tilanteeseen eli hoitoon pääsyyn kolmessa tai kuudessa kuukaudessa on päästy lähes kaikilla erikoisaloilla. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsivät alle kolmen kuukauden määräajassa kaikki alle 23-vuotiaat potilaat, eikä hoitotakuun ylittäjiä ole lainkaan.
Lupa- ja valvontaviraston päätös perustuu tilanteeseen 30.4.2026. Tällöin somaattisessa erikoissairaanhoidossa kiireetöntä hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneiden potilaiden määrä oli vain 46 eli 0,5 prosenttia kaikista hoitoon pääsyä odottaneista. Vielä syyskuussa 2025 hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneiden määrä oli 4 506 eli 28,5 prosenttia hoitoa odottaneista, joten hoitotakuun ylittävä jono on saatu seitsemän kuukauden aikana purettua lähes kokonaan.
– Hyvä uutinen on myös se, että hoitoon pääsyn tilanne on pysynyt varsin hyvänä sekä somaattisessa erikoissairaanhoidossa että psykiatrialla, vaikka olemme keskellä kesää ja lomakautta. Tästä haluan kiittää meidän koko moniammatillista henkilöstöämme, jonka ponnistusten ansiosta työssä onnistuttiin. Määrätietoista työtä on myös jatkettava, jotta hoitojonot eivät kasva jatkossa, sanoo johtajaylilääkäri Terhi Nevala.
Jonoja on purettu eri keinoin
Psykiatrialla hoitojonot on saatu purettua muuttamalla toimintakäytäntöjä, siirtämällä painopistettä perustasolle ja kehittämällä avohoitoa. Esimerkiksi ADHD-potilaille kehitettiin oma tutkimuspolkunsa, ja pitkään hoidossa olleille käynnistettiin Porstua-toiminta. Nuorten aikuisten hoitoon perustettiin uusi tiimi.
– Samaan aikaan olemme vieneet läpi hoitokulttuurin muutosta ja siirtyneet yhä enemmän näyttöön perustuviin määrämittaisiin hoitointerventioihin. Kyse ei ole ollut pelkästään jonojen purkamisesta vaan toiminnan kehittämisestä, kertoo OYS Psykiatrian palvelualuejohtaja Sanna Blanco Sequeiros.
Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojonoja on purettu pääsääntöisesti omaa toimintaa tehostamalla ja tekemällä lisätöitä. Leikkauksia ostettiin myös yksityissairaaloista ja toisilta hyvinvointialueilta. Purussa on hyödynnetty erilaisia kannustavia palkkausmalleja ja uuteen sairaalaan tehtyjä investointeja.
– Hyödynsimme kaikkia käytettävissämme olevia keinoja, ja jononpurkuun myönnettiin erillinen määräraha. Henkilöstömme sitoutui vahvasti hoitojonojen purkamiseen, mikä mahdollisti tämän mittavan urakan onnistumisen, toteaa OYS Sairaalapalveluiden ja ensihoidon toimialuejohtaja Juha Paloneva.
Hoitoa odottavien jonojen purun rinnalla on purettu hoidon tarpeen arviota odottavien jonoja. Hoidon tarpeen arviota yli kolme kuukautta odottaneiden määrä on lähes puolittunut syksystä 2025. Tavoitteena on saada hoidon tarpeen arviota odottavien jono purettua vuoden loppuun mennessä.
Lupa- ja valvontavirasto päättää valvonnan
Lupa- ja valvontavirasto toteaa ratkaisussaan, ettei asia anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Hyvinvointialueen tulee huolehtia siitä, että kiireetön erikoissairaanhoito toteutuu jatkossakin lainmukaisesti. Lupa- ja valvontavirasto seuraa tilannetta jatkossa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n seurantatietojen perusteella ja arvioi tarvittaessa toimenpiteiden tarvetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Terhi NevalaJohtajaylilääkäriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 352 7257terhi.nevala@pohde.fi
Juha PalonevaToimialuejohtaja, OYS sairaalapalvelut ja ensihoitoPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 318 6581juha.paloneva@pohde.fi
Sanna Blanco SequeirosPalvelualuejohtajaOYS PsykiatriaPuh:050 473 9797sanna.blanco-sequeiros@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
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