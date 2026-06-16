Suosittu talotarkastajan koulutus avaa nyt reitin kuntotarkastajan pätevyyteen
1.7.2026 13:30:19 EEST | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin talotarkastajan koulutusohjelma on nyt FISEn hyväksymä Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) -pätevyyskoulutus. Kuntotarkastajille ei ole Suomessa lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia, minkä vuoksi koulutuksen ja osaamisen osoittamisen merkitys korostuu.
TAKKin talotarkastajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat jatkossa hakeutua FISE-prosessin mukaiseen kuntotarkastajan pätevyystenttiin. Tenttiin voi hakeutua, kun myös muut pätevyysvaatimukset täyttyvät.
FISE-pätevyys on virallinen sertifikaatti, joka osoittaa, että henkilön koulutus, työkokemus ja ammattitaito täyttävät kyseiselle tehtävälle asetetut lakisääteiset tai viranomaisvaatimukset.
– Tämä koulutus on ollut äärimmäisen suosittu kiinteistö- ja rakennusalalla, ja FISE-pätevyyden tavoittelusta on tullut meille paljon kysymyksiä. Aikaisemmin pääkaupunkiseudun ulkopuolella ei ole ollut mahdollista suorittaa asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyteen johtavaa koulutusta, mutta nyt on, kertoo TAKKin rakennusalan koulutuspäällikkö Jussi Koistinen.
– Koulutuksen sisältöä tarkennettiin niin, että koulutus soveltuu sekä kuntotarkastajan pätevyyttä tavoitteleville henkilöille että myös heille, joilla pätevyyden hakeminen ei ole tavoitteena. Jos pätevyys ei ole tavoitteena, osallistuja voi itsenäisesti päättää, jättääkö koulutuksesta jonkun aihealueen suorittamatta.
FISE-pätevyysprosessiin edetäkseen osallistujalta täytyy löytyä taustaltaan myös rakennustekniikan opinnot.
Koulutus tekee kuntotarkastajasta luotettavan
Kuntotarkastajille ei ole Suomessa lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia, minkä vuoksi koulutuksen ja osoitetun osaamisen merkitys korostuu. FISEn hyväksyntä vahvistaa TAKKin talotarkastajan koulutuksen asemaa alan asiantuntijoiden kouluttajana.
Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustason valmiudet rakennusten kuntotarkastuksiin sekä kattavien tarkastusraporttien laatimiseen ja analysointiin. Opiskelijat perehtyvät eri aikakausien rakennustapoihin, riskirakenteisiin sekä kosteus- ja vauriomekanismeihin, ja oppivat tunnistamaan korjaustoimenpiteitä vaativia kohteita.
Koulutus soveltuu laajasti kiinteistö- ja rakennusalan parissa työskenteleville, esimerkiksi teknisille isännöitsijöille, korjausrakennustyöntekijöille, rakennuskonsulteille ja kiinteistökehityksen parissa työskenteleville henkilöille.
– Koulutus antaa paljon, olipa opiskelijalla taustallaan sitten tekniikan alan ammattiopintoja tai korkeakouluopintoja, Jussi Koistinen toteaa.
– Koulutus on jaettu aihealueisiin, joissa jokaisessa on oma kouluttajansa. Mukana on paljon case-esimerkkejä. Jokaisella kouluttajalla on kokemusta todellisista kohteista, ja monet ovat tehneet kuntotarkastustyötä aiemmin työkseen.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, ja sen voi suorittaa pääosin verkko-opintoina. Seuraava koulutus käynnistyy 27.8.2026 ja haku on avoinna 9.8. asti.
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Yhteyshenkilöt
Jussi Koistinenrakennusalan koulutuspäällikkö / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKPuh:044 7906 602jussi.koistinen@takk.fi
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Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.
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