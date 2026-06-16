Suosittu talotarkastajan koulutus avaa nyt reitin kuntotarkastajan pätevyyteen

TAKKin talotarkastajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat jatkossa hakeutua FISE-prosessin mukaiseen kuntotarkastajan pätevyystenttiin. Tenttiin voi hakeutua, kun myös muut pätevyysvaatimukset täyttyvät.

FISE-pätevyys on virallinen sertifikaatti, joka osoittaa, että henkilön koulutus, työkokemus ja ammattitaito täyttävät kyseiselle tehtävälle asetetut lakisääteiset tai viranomaisvaatimukset.

– Tämä koulutus on ollut äärimmäisen suosittu kiinteistö- ja rakennusalalla, ja FISE-pätevyyden tavoittelusta on tullut meille paljon kysymyksiä. Aikaisemmin pääkaupunkiseudun ulkopuolella ei ole ollut mahdollista suorittaa asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyteen johtavaa koulutusta, mutta nyt on, kertoo TAKKin rakennusalan koulutuspäällikkö Jussi Koistinen.

– Koulutuksen sisältöä tarkennettiin niin, että koulutus soveltuu sekä kuntotarkastajan pätevyyttä tavoitteleville henkilöille että myös heille, joilla pätevyyden hakeminen ei ole tavoitteena. Jos pätevyys ei ole tavoitteena, osallistuja voi itsenäisesti päättää, jättääkö koulutuksesta jonkun aihealueen suorittamatta.

FISE-pätevyysprosessiin edetäkseen osallistujalta täytyy löytyä taustaltaan myös rakennustekniikan opinnot.

Koulutus tekee kuntotarkastajasta luotettavan

Kuntotarkastajille ei ole Suomessa lakisääteisiä pätevyysvaatimuksia, minkä vuoksi koulutuksen ja osoitetun osaamisen merkitys korostuu. FISEn hyväksyntä vahvistaa TAKKin talotarkastajan koulutuksen asemaa alan asiantuntijoiden kouluttajana.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustason valmiudet rakennusten kuntotarkastuksiin sekä kattavien tarkastusraporttien laatimiseen ja analysointiin. Opiskelijat perehtyvät eri aikakausien rakennustapoihin, riskirakenteisiin sekä kosteus- ja vauriomekanismeihin, ja oppivat tunnistamaan korjaustoimenpiteitä vaativia kohteita.

Koulutus soveltuu laajasti kiinteistö- ja rakennusalan parissa työskenteleville, esimerkiksi teknisille isännöitsijöille, korjausrakennustyöntekijöille, rakennuskonsulteille ja kiinteistökehityksen parissa työskenteleville henkilöille.

– Koulutus antaa paljon, olipa opiskelijalla taustallaan sitten tekniikan alan ammattiopintoja tai korkeakouluopintoja, Jussi Koistinen toteaa.

– Koulutus on jaettu aihealueisiin, joissa jokaisessa on oma kouluttajansa. Mukana on paljon case-esimerkkejä. Jokaisella kouluttajalla on kokemusta todellisista kohteista, ja monet ovat tehneet kuntotarkastustyötä aiemmin työkseen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, ja sen voi suorittaa pääosin verkko-opintoina. Seuraava koulutus käynnistyy 27.8.2026 ja haku on avoinna 9.8. asti.