Seuraava valaistuksen uudistamisaalto on alkamassa – Snep Lighting Oy aloittaa toimintansa
1.7.2026 13:01:20 EEST | Snep Lighting Oy | Tiedote
Purso Oy:n valaistusliiketoiminnasta muodostettu Snep Lighting Oy aloittaa toimintansa 1. heinäkuuta. Uudessa yhtiössä uskotaan, että vastuullisten valaistusratkaisujen kysyntä kasvaa merkittävästi niin uudisrakentamisessa kuin saneerauskohteissa, joissa uusitaan ensimmäisen sukupolven led-valaisimia.
Snep Lightingin toimitusjohtajana toimii Kaj Koskinen. Hänen mukaansa yhtiöittäminen mahdollistaa ketteryyden, joka on kasvun kannalta olennaista.
– Liiketoiminta valaistusalalla on hyvin erilaista kuin muilla Purso Groupin toimialoilla. Nyt meillä on aiempaa enemmän päätösvaltaa omissa käsissämme, joten pystymme vastaamaan asiakastarpeisiin entistä paremmin, Koskinen toteaa.
– Oma tehtäväni on viedä tytäryhtiötä kohti kasvu-uraa. Loppuvuoden 2026 aikana haemme Snep Lightingin toiminnalle vauhtia ja oikean suunnan. SNEP®-valaisimet ovat jo saaneet hyvän jalansijan markkinoilla, ja tuotemerkki tunnetaan, mutta potentiaalia on valtavan paljon enemmän, hän korostaa.
Snep Lighting vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa
Markkinoihin ovat viime vuosina vaikuttaneet muun muassa koronapandemia ja Ukrainan sota. Haasteista huolimatta Purso Group on tehnyt huomattavia investointeja esimerkiksi omaan alumiinisulattoon, aurinkoenergiaan, hukkalämmön talteenottoon, automaatiotason nostamiseen ja valaistusliiketoiminnan kehittämiseen.
– Investointeja kannattaa tehdä talouden heikkoinakin aikoina. Kun markkinat elpyvät, me olemme täydessä vauhdissa, Kaj Koskinen sanoo.
Snep Lighting kasvattaa merkittävästi vientimyyntiään. Yhtiöllä on jo myyntipäällikkö Ruotsissa, ja tavoitteena on kasvattaa toimintaa myös muissa Pohjoismaissa sekä laajemmin Euroopassa.
Euroopan valaistuskanta tarvitsee uudistamista
Vaikka led-valaistus on yleistynyt nopeasti, suuri osa esimerkiksi teollisuuden ja kaupan tilojen valaistuksesta perustuu Euroopassa edelleen vanhoihin ratkaisuihin. Lisäksi ensimmäisen sukupolven led-valaisimet ovat tulleet vaihtoikään.
– Tekniikka on kehittynyt viime vuosina paljon. Monissa kohteissa saadaan merkittäviä energiasäästöjä, kun valaistus päivitetään nykyaikaisiin ratkaisuihin, joissa yhdistyvät energiatehokkuus, laadukas valo ja älykäs ohjaus. Samalla kohennetaan työtehoa ja -turvallisuutta, Koskinen sanoo.
Snep Lighting aikoo hyödyntää kasvussaan myös Purso Groupin vahvuuksia. SNEP®-valaisimissa käytetään vain 100-prosenttisesti kierrätettyä Purso Greenline® -alumiinia, jota tuotetaan Suomessa Purso Groupin omalla sulatolla. Materiaalin uudelleensulatus kuluttaa ainoastaan 5 % primäärialumiinin tuotantoon tarvittavasta energiamäärästä.
– Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden vastuullisuudesta, alkuperästä ja elinkaarivaikutuksista. Kotimainen valmistus, korkea toimitusvarmuus ja kierrätysalumiini ovat meille selkeitä kilpailuetuja niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla, Koskinen kertoo.
Fakta: Purso Group
- Konserniin kuuluvat Snep Lighting Oy, Purso Oy, Purso AluCool Oy, Linjapinta Oy ja Nedal Aluminium B.V.
- Toiminta alkoi vuonna 1959
- Työllistää nykyään noin 500 henkilöä
- Liikevaihto 172 M€ (2025)
- Päätoimipaikka Nokian Siurossa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaj Koskinen, toimitusjohtaja, Snep Lighting Oy
kaj.koskinen@sneplighting.com / puh. 040 747 8491
Pauliina Laakso, markkinointipäällikkö, Purso Group
pauliina.laakso@purso.fi / puh. 050 305 8300
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.