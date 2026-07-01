Seuraava valaistuksen uudistamisaalto on alkamassa – Snep Lighting Oy aloittaa toimintansa

Snep Lightingin toimitusjohtajana toimii Kaj Koskinen. Hänen mukaansa yhtiöittäminen mahdollistaa ketteryyden, joka on kasvun kannalta olennaista.

– Liiketoiminta valaistusalalla on hyvin erilaista kuin muilla Purso Groupin toimialoilla. Nyt meillä on aiempaa enemmän päätösvaltaa omissa käsissämme, joten pystymme vastaamaan asiakastarpeisiin entistä paremmin, Koskinen toteaa.

– Oma tehtäväni on viedä tytäryhtiötä kohti kasvu-uraa. Loppuvuoden 2026 aikana haemme Snep Lightingin toiminnalle vauhtia ja oikean suunnan. SNEP®-valaisimet ovat jo saaneet hyvän jalansijan markkinoilla, ja tuotemerkki tunnetaan, mutta potentiaalia on valtavan paljon enemmän, hän korostaa.