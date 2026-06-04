Suomalaiset toivovat kohtuuhintaista ruokaa ja turvaa kotimaiselle tuotannolle
2.7.2026 08:05:00 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Suomalaiset haluavat päättäjien pitävän ruuan hinnan kohtuullisena ja turvaavan kotimaisten elintarvikkeiden saatavuuden. Tämä käy ilmi Elintarviketeollisuusliiton (ETL) teettämästä kansalaiskyselystä.
Kyselyn mukaan yli puolet (55 %) suomalaisista pitää kohtuullista ruuan hintaa lähivuosien tärkeimpänä ruokapoliittisena tavoitteena. Hinta korostuu erityisesti 18–34-vuotiaiden ja pienituloisten vastauksissa, joista yli 60 % pitää sitä tärkeimpänä tavoitteena.
Puolet suomalaisista (51 %) odottaa päättäjien turvaavan maaseudun elinolosuhteet ja alkutuotannon sekä varmistavan ruuantuotannon edellytykset koko Suomessa.
Yli 55-vuotiaat vastaajat painottavat muita enemmän kotimaisen ruuantuotannon turvaamista. Heistä 60 prosenttia korostaa maaseudun ja alkutuotannon turvaamista ja 57 prosenttia ruuan tuotantoedellytysten turvaamista koko maassa.
– Viesti päättäjille on selvä. Ruuan hinnan on pysyttävä kohtuullisena ja kotimaista ruokaa on oltava saatavilla myös tulevaisuudessa, ETL:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus sanoo.
Ruokamenojen osuus suomalaisten kotitalouksien menoista on ollut viime vuosina hienoisessa kasvussa ja vuonna 2025 ruokakulut kasvoivat muita kuluja nopeammin (PTT 18.6.2026).
– Tulokset osoittavat, että suomalaisten mielestä päättäjien pitää välttää ratkaisuja, jotka nostavat ruuan hintaa ja heikentävät kotimaisen ruuantuotannon edellytyksiä, Ihanus tiivistää.
Suomalaisilla odotuksia myös omavaraisuudesta ja vastuullisuudesta
Kyselyssä nousee esiin myös toive vahvistaa ruokaketjun oikeudenmukaisuutta ja omavaraisuutta. Vastaajista 42 prosenttia haluaa ruokaketjuun tasapuolisempaa tulonjakoa. Omavaraisuuden vahvistamista ruuan tuotannossa, jalostuksessa ja tuotantopanoksissa kannattaa 36 prosenttia vastaajista.
Myös vastuullisuusteemat kuuluvat suomalaisten mielestä päättäjien pöydille, vaikka ne eivät nousekaan kyselyssä kärkisijalle. Terveellisen ravitsemuksen edistämistä kannattaa 34 prosenttia, ja ruuantuotannon ympäristövaikutusten vähentämistä sekä eläinten hyvinvoinnin edistämistä 30 prosenttia vastaajista.
Nuoret korostavat vastuullisuutta muita enemmän. 18–34-vuotiaista 45 prosenttia pitää terveellisen ravitsemuksen edistämistä tärkeänä, ja lähes 40 prosenttia nostaa esiin ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin.
Naiset painottavat enemmän ympäristöä ja eläinten hyvinvointia, miehet puolestaan taloudellisia kysymyksiä kuten omavaraisuutta, investointeja ja kaupan kilpailun edistämistä.
Tutkimuksen Elintarviketeollisuusliitolle toteutti Iro Research. Tiedot kerättiin internetissä Iro Researchin valtakunnallisen IroNet-kuluttajapaneelilla 1.–9.12.2025. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tutkimusotos painotettiin vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka IhanusYhteiskuntasuhdejohtajaETLPuh:050 463 9929jukka.ihanus@etl.fi
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Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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