Kasvitieteellinen puutarha normaalisti auki kesälomakauden – peruskorjauksen valmistelu alkaa elokuussa

Pori Space Lab aloittaa toimintansa – Porin kaupunki, Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 25.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Pori Space Lab on Porin kaupungin, Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteinen alusta avaruusteknologiayhteistyölle. Yhteistyön tavoitteena on pienoissatelliittiohjelma, jossa yhdistyvät tutkimus ja koulutus sekä yhteistyö elinkeinoelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa.