Kanta-Häme saattoi kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi – Lupa- ja valvontavirasto päättää valvonnan

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on onnistunut saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lain edellyttämälle tasolle. Lupa- ja valvontavirasto (LVV) päättää hyvinvointialueen valvonnan todettuaan, että määräys on täytetty asetettuun määräaikaan mennessä.

Lupa- ja valvontavirasto määräsi syksyllä 2025 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yhdessä useiden muiden hyvinvointialueiden kanssa saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Määräystä tehostettiin uhkasakolla. Viraston 1.7.2026 julkaistun päätöksen mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialue on täyttänyt määräyksen, minkä vuoksi alueen valvonta päättyy eikä uhkasakkoa tuomita maksettavaksi. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on lisäksi hakenut muutosta Valviran syksyllä 2025 antamaan alkuperäiseen uhkasakkopäätökseen, joten tuolloinen päätös ei ollut lainvoimainen.

LVV toteaa päätöksessään, että Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimet kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn saamiseksi lainmukaiseksi ovat olleet asianmukaisia. Viraston mukaan hyvinvointialue on noudattanut pääosin aiemmin annettua määräystä.

Päätös on osoitus siitä, että hyvinvointialueella tehty pitkäjänteinen työ hoitojonojen lyhentämiseksi on tuottanut tulosta myös poikkeuksellisen vaativassa toimintaympäristössä.

– Onnistuminen perustuu henkilöstön erinomaiseen työhön sekä siihen, että hoitoon pääsyn kehittäminen nostettiin koko erikoissairaanhoidon yhteiseksi operatiiviseksi tavoitteeksi. Näin pystyimme saavuttamaan hoitotakuun vaatimukset samaan aikaan, kun toteutimme uuden Assi-sairaalan varustelun, muuton ja käyttöönoton, sanoo erikoissairaanhoidon tulosaluejohtaja Mirja Ottman-Salminen.

– Erikoissairaanhoitomme henkilöstö on tehnyt valtavan hienoa työtä tässä tiukassa tilanteessa. Sairaalan muuttaminen lisäsi haastetta merkittävästi, mutta kaikki on olosuhteisiin nähden onnistunut todella hyvin keväällä, hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen sanoo.

Kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyä on parannettu määrätietoisesti kehittämällä toimintatapoja, lisäämällä hoitokapasiteettia ja kohdentamalla resursseja sinne, missä tarve on ollut suurin. Samanaikaisesti hyvinvointialue toteutti uuden Assi-sairaalan käyttöönoton, joka oli yksi Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon merkittävimmistä käyttöönottoprojekteista.

LVV nostaa päätöksessään esiin useita hyvinvointialueen toteuttamia kehittämistoimia. Hoitoon pääsyä on parannettu muun muassa kehittämällä polikliinistä kirurgiaa, tiivistämällä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä Forssan ja Riihimäen yksiköissä sekä hyödyntämällä palveluseteleitä ja ostopalveluja kriittisillä erikoisaloilla. Lisäksi leikkaustoimintaa on lisätty, kliinistä lisätyötä kohdennettu sinne, missä tarve on ollut suurin, tiedolla johtamista vahvistettu ja henkilöstöä lisätty leikkaustoimintaan ja kirurgian vuodeosastolle.

Kehityksen tuloksena kiireettömään erikoissairaanhoitoon yli kuusi kuukautta odottaneiden määrä väheni vuoden 2025 elokuun yli tuhannesta potilaasta 25 potilaaseen huhtikuun 2026 loppuun mennessä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue pitää myönteisenä sitä, että Lupa- ja valvontavirasto tunnistaa hyvinvointialueiden onnistumisen hoitojonojen purkamisessa.

– Arvostamme sitä, että Lupa- ja valvontavirasto näkee hyvinvointialueiden todella lyhentäneen koronapandemian aikana syntyneitä hoitojonoja merkittävästi valtavasta talouspaineesta huolimatta, Naukkarinen toteaa.

Vaikka valvonta päättyy, työ hoitoon pääsyn sujuvuuden varmistamiseksi jatkuu.

– Suhtaudumme vakavasti jokaisen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen. Korjattavaa meilläkin oli, ja kuten tästä huomaa, halusimme jonon purkaa. Tavoitteemme on pitää odotusajat jatkossa riittävän selvästi lakisääteisen enimmäisajan alapuolella, jotta yksittäiset muutostilanteet eivät enää johda määräaikojen ylittymiseen, Naukkarinen sanoo.

LVV toteaa päätöksessään seuraavansa kiireettömän erikoissairaanhoidon tilannetta myös jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurantatietojen perusteella.

Lue aiempi uutinen aiheesta: Oma Häme jatkaa määrätietoisesti hoitoon pääsyn parantamista – Valvira edellyttää tilanteen korjaamista huhtikuun loppuun mennessä - Oma Häme