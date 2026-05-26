Sydänpotilaiden koti-Holter toi tutkimuksen kotiin – samalla syntyi positiivinen hiilikädenjälki
1.7.2026 13:09:20 EEST | TAYS Sydänsairaala | Tiedote
Kotiin vietävä EKG:n pitkäaikaisrekisteröintipalvelu on vähentänyt Kanta-Hämeessä sekä sydänpotilaiden matkustustarvetta että palvelun ympäristökuormaa.
Sydänsairaala on tarjonnut Kanta-Hämeen sydänpotilaille uudenlaista koti-Holter-palvelua kesäkuusta 2024 lähtien. Kun potilaalla epäillään rytmihäiriötä, terveydenhuollossa tehtävien tutkimusten lisäksi tarvitaan usein pitempiaikaista sydänfilmin eli EKG:n seurantaa. Koti-Holter-palvelussa potilas saa seurantalaitteen kotiinsa ilman, että hänen tarvitsee varata aikaa terveysasemalle tai sairaalaan – ja matkustaa tutkimuksen aloittamista ja päättämistä varten.
– Potilaiden palaute koti-Holter-palvelusta on ollut erittäin myönteistä. Monelle on merkittävä helpotus, että koko tutkimus voidaan toteuttaa ilman ylimääräisiä sairaalakäyntejä, kertoo varatoimitusjohtaja Aki Haukilahti Sydänsairaalasta.
Positiivinen hiilikädenjälki – päästövähennys 98 %
Sydänsairaalassa on laskettu koti-Holter-palvelun hiilikädenjälki osana laajempaa ympäristövastuutyötä. Hiilikädenjälki tarkoittaa palvelun tuottamaa ympäristöhyötyä, joka syntyy ennen kaikkea potilaiden matkustamisen vähenemisestä. Vuonna 2025 koti-Holter-palvelun aiheuttamat päästöt olivat noin 98 % pienemmät kuin vastaavassa terveysasemalla tai sairaalassa toteutettavassa palvelussa.
– Koti-Holter-palvelun positiivinen hiilikädenjälki Kanta-Hämeessä vastasi noin 15 000 ajokilometrin vähennystä polttomoottoriautolla. Samalla kun palvelu helpottaa potilaiden arkea, se voi myös vähentää terveydenhuollon ympäristökuormaa, toteaa Sydänsairaalan kehityspäällikkö Janne Björkengren.
– Vaikka koti-Holter-palvelun käyttäjämäärä Kanta-Hämeessä oli vielä suhteellisen pieni, runsaat 300 potilasta vuodessa, ovat tulokset erittäin lupaavia. Ne osoittavat, että kotiin vietävillä digitaalisilla palveluilla voidaan samanaikaisesti parantaa palvelujen saavutettavuutta, helpottaa potilaiden ja ammattilaisten arkea sekä vähentää terveydenhuollon ympäristövaikutuksia, Aki Haukilahti jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki HaukilahtiVaratoimitusjohtaja (liiketoiminta ja talous), SydänsairaalaPuh:050 526 5466aki.haukilahti@sydansairaala.fi
Janne BjörkengrenKehityspäällikkö, SydänsairaalaPuh:050 327 2440janne.bjorkengren@sydansairaala.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta TAYS Sydänsairaala
Tutkimus: Oikean sepelvaltimon ahtaumaan liittyy merkittävä äkkikuoleman riski26.5.2026 13:32:54 EEST | Tiedote
Tays Sydänsairaalassa toteutettu tuore tutkimus osoittaa, että sydämen oikean sepelvaltimon (RCA) ahtaumaan liittyy poikkeuksellisen korkea äkkikuoleman riski. Havainto haastaa aiempaa käsitystä siitä, mitkä sepelvaltimoahtaumat ovat vaarallisimpia.
Tays Sydänsairaalan hankintapalveluille myönnettiin ympäristöjärjestelmän sertifikaatti10.12.2025 07:41:50 EET | Tiedote
Sydänsairaalan tytäryhtiö SK Hankintapalvelut Oy:lle on myönnetty sertifikaatti varmentamaan, että Sydänsairaalassa käytössä oleva ympäristöjärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin vaatimukset.
Tutkimus: Sydänkirurgia ei lisää potilaan syöpäriskiä8.9.2025 09:17:18 EEST | Tiedote
Uusi tutkimus tuo varmuutta sydänpotilaiden leikkaushoitoon: sydänkirurgiaan ja siinä tarvittavan sydän-keuhkokoneen käyttöön ei liity lisääntyvää potilaan syöpäriskiä. Tays Sydänsairaalan ja Tampereen yliopiston tutkijat olivat mukana laajoissa väestöpohjaisissa tutkimuksissa, joiden tulokset auttavat sydänkirurgeja tekemään potilaslähtöisiä leikkausmenetelmä- ja hoitopäätöksiä.
Tamperelaistutkimus: Potilaan ikä ei lisää sydämen tahdistintoimenpiteen infektioriskiä1.9.2025 09:43:14 EEST | Tiedote
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehty tutkimus osoittaa, että ikääntyminen ei lisää potilaan riskiä saada vakava infektio sydämen tahdistintoimenpiteen jälkeen. Toimenpiteeseen liittyvät varhaiset infektiot ovat harvinaisia.
Tutkimus: Jopa kolmasosa sydänäkkikuolemista tapahtui eteisvärinäpotilaille25.8.2025 12:36:37 EEST | Tiedote
Tays Sydänsairaalassa toteutettu tuore tutkimus vahvistaa, että jopa kolmasosa sydänperäisistä äkkikuolemista tapahtuu potilaille, joilla on diagnosoitu eteisvärinä. Tutkimus perustuu yli 21 000 suomalaisen sydänpotilaan seuranta-aineistoon 10 vuoden ajalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme