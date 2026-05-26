Sydänpotilaiden koti-Holter toi tutkimuksen kotiin – samalla syntyi positiivinen hiilikädenjälki

Sydänsairaala on tarjonnut Kanta-Hämeen sydänpotilaille uudenlaista koti-Holter-palvelua kesäkuusta 2024 lähtien. Kun potilaalla epäillään rytmihäiriötä, terveydenhuollossa tehtävien tutkimusten lisäksi tarvitaan usein pitempiaikaista sydänfilmin eli EKG:n seurantaa. Koti-Holter-palvelussa potilas saa seurantalaitteen kotiinsa ilman, että hänen tarvitsee varata aikaa terveysasemalle tai sairaalaan – ja matkustaa tutkimuksen aloittamista ja päättämistä varten.

– Potilaiden palaute koti-Holter-palvelusta on ollut erittäin myönteistä. Monelle on merkittävä helpotus, että koko tutkimus voidaan toteuttaa ilman ylimääräisiä sairaalakäyntejä, kertoo varatoimitusjohtaja Aki Haukilahti Sydänsairaalasta.

Positiivinen hiilikädenjälki – päästövähennys 98 %

Sydänsairaalassa on laskettu koti-Holter-palvelun hiilikädenjälki osana laajempaa ympäristövastuutyötä. Hiilikädenjälki tarkoittaa palvelun tuottamaa ympäristöhyötyä, joka syntyy ennen kaikkea potilaiden matkustamisen vähenemisestä. Vuonna 2025 koti-Holter-palvelun aiheuttamat päästöt olivat noin 98 % pienemmät kuin vastaavassa terveysasemalla tai sairaalassa toteutettavassa palvelussa.

– Koti-Holter-palvelun positiivinen hiilikädenjälki Kanta-Hämeessä vastasi noin 15 000 ajokilometrin vähennystä polttomoottoriautolla. Samalla kun palvelu helpottaa potilaiden arkea, se voi myös vähentää terveydenhuollon ympäristökuormaa, toteaa Sydänsairaalan kehityspäällikkö Janne Björkengren.

– Vaikka koti-Holter-palvelun käyttäjämäärä Kanta-Hämeessä oli vielä suhteellisen pieni, runsaat 300 potilasta vuodessa, ovat tulokset erittäin lupaavia. Ne osoittavat, että kotiin vietävillä digitaalisilla palveluilla voidaan samanaikaisesti parantaa palvelujen saavutettavuutta, helpottaa potilaiden ja ammattilaisten arkea sekä vähentää terveydenhuollon ympäristövaikutuksia, Aki Haukilahti jatkaa.