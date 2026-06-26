HONOR Magic V6 ja HONOR Watch 6 Suomeen – tekoälyllä tehoa ammattilaiskäyttöön

HONOR Magic V6: Taitettava tekoälylippulaiva moderniin yritystuottavuuteen

”Ala tarvitsee rohkeutta kehittyä. Taitettavien puhelinten käyttäjien ei pitäisi koskaan joutua tekemään kompromisseja muotoilun, luotettavuuden ja suorituskyvyn välillä”, sanoi HONORin toimitusjohtaja James Li. ”HONOR Magic V6:ssa keskityimme olennaiseen: luonnolliseen muotoon, luotettavaan kestävyyteen ja saumattomaan tuottavuuteen ekosysteemien välillä.”

HONOR Magic V6 on suunniteltu mobiiliksi tuottavuuskeskukseksi, joka voi korvata perinteisen älypuhelimen ja monissa tilanteissa myös kannettavan tietokoneen. Laite on taitettuna vain 9,00 mm ja avattuna 4,1 mm paksu, ja se painaa noin 224 grammaa. Se tuntuu perinteiseltä älypuhelimelta, mutta avautuu 7,95 tuuman sisänäytöksi, jonka parina on 6,52 tuuman ulkonäyttö. Molemmat näytöt tukevat 1–120 Hz:n mukautuvaa virkistystaajuutta ja 4320 Hz:n PWM-himmennystä, mikä takaa selkeän ja miellyttävän katselukokemuksen.

Kestävyyden takaa HONOR Super Steel -sarana, ja laitteen ulkonäyttöä suojaa naarmuuntumaton HONOR NanoCrystal Shield. HONOR Magic V6 tarjoaa IP68- ja IP69-luokitusten mukaisen suojan vettä ja pölyä vastaan, mikä on poikkeuksellista taitettavien laitteiden kategoriassa.

Laitteen sisällä on 6 660 mAh:n pii-hiili-akku, joka on taitettavien älypuhelinten tähän mennessä suurin. Se tukee koko työpäivän puheluita, kokouksia ja sisällöntuotantoa. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -mobiilialusta. Puhelin tukee 80 watin langallista ja 66 watin langatonta HONOR SuperCharge -pikalatausta.

HONOR Magic V6 sisältää HONOR AI Falcon -kamerajärjestelmän, jossa on 50 megapikselin pääkamera, 64 megapikselin periskooppiteleobjektiivi ja 50 megapikselin ultralaajakulmakamera. Tekoälyominaisuudet, kuten AI Color Engine ja Magic Väri 2.0, auttavat virtaviivaistamaan sisällöntuotantoa.

Ekosysteemien välinen tekoälytuottavuus MagicOS:llä ja Google Geminillä

MagicOS 10 -käyttöjärjestelmällä toimiva HONOR Magic V6 tarjoaa HONORin tähän asti kattavimman tekoälykokemuksen. HONORin tekoälyagentit tarjoavat asiayhteyteen perustuvaa apua päivittäisissä työnkuluissa. Suuren sisänäytön hyödyntämiseksi HONOR esittelee Fast Flex -toiminnon, joka mahdollistaa nopean kahden näytön jaon yksinkertaisella taittoliikkeellä, sekä PC-tason Multi-Flexin, joka muuttaa 7,95 tuuman näytön moni-ikkunaiseksi työtilaksi.

HONOR Magic V6 yhdistyy saumattomasti myös Applen laitteisiin HONOR Sharen avulla, mikä mahdollistaa tiedostojen siirron yhdellä napautuksella. Syvä integrointi Google Geminiin tuo jatkuvaa tekoälyapua päivittäisiin rutiineihin. HONOR Magic V6 sisältää myös kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakson veloituksetta.

HONOR Watch 6: Ammattitason suorituskykyä ja hyvinvointia

HONOR Watch 6 on suunniteltu yhdistämään toimisto- ja ulkoelämä. Älykello on saanut inspiraationsa klassisista ja moderneista ratakilpa-autoista, ja mustan mallin alumiiniseosrunko painaa vain 41 grammaa. Kellon erittäin kirkas näyttö saavuttaa

3 000 nitin kirkkauden, ja se on IP69-vesi- ja pölytiivis.

Vankka 980 mAh:n akku tarjoaa jopa 35 päivän akunkeston yhdellä latauksella. Kellossa on yli 120 urheilutilaa, ja se tukee AccuTrack-GPS-paikannusta. Hyvinvoinnin tukemiseksi HONOR IntelliSense -järjestelmä mahdollistaa erittäin tarkan sykkeen ja verenkierron seurannan. Kello tarkkailee jatkuvasti sykettä, veren happitasoa, stressiä ja unta sekä tarjoaa monipuolista terveydenseurantaa joka päivä.

Tehokkuutta arkeen tuovat kahden puhelimen pariliitos, sisäänrakennettu tekoälytallennin sekä intuitiiviset ranneliikkeet hälytysten ja puheluiden hallintaan. Integroitu NFC-lähimaksu mahdollistaa turvalliset ostokset suoraan ranteesta.

Hinta ja saatavuus

HONOR Magic V6 ja HONOR Watch 6 tulevat Suomessa myyntiin 6.7.2026. HONOR Magic V6:n suositushinta on 2299 euroa ja HONOR Watch 6:n 249 euroa.

Lanseeraustarjouksena 6.7.–16.8.2026 välisenä aikana HONOR Magic V6:n ostajat saavat kaupan päälle mustan HONOR Watch 6 -älykellon (arvo 249 €)*. Lisäksi kaikki 31.3.2027 mennessä ostetut Magic V6 -laitteet sisältävät 12 kuukauden HONOR Care+ -vahinkoturvan**, joka kattaa yhden veloituksettoman näytönkorjauksen. Puhelimen ostajat saavat myös kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakson.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com



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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.



*Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.-16.8.2026) ostettuihin HONOR Magic V6 -älypuhelimiin. Kampanjaan tulee rekisteröityä www.honorhetki.fi -sivulla 6. heinäkuuta – 13. syyskuuta 2026 välisenä aikana.

**Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.2026 - 31.3.2027) ostettuihin HONOR Magic V6 5G -älypuhelimiin. Mikäli laite rikkoontuu vahingon seurauksena ja se on ostettu kampanja-aikana ja vahinkoturva on aktivoitunut laitteen kirjautuessa verkkoon 31.3.2027 mennessä, HONOR tarjoaa laitteen veloituksettoman vahinkoturvan korjauspalvelun huoltokumppaninsa kautta.