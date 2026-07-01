HONOR 600 Smart 5G tuo arkeen ennennäkemätöntä kestävyyttä ja älykkäitä tekoälytoimintoja
4.7.2026 10:00:00 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Uusi puhelinmalli yhdistää erillisen tekoälypainikkeen, poikkeuksellisen vedenkestävyyden ja pitkäkestoisen akun suorituskyvyn.
Globaali teknologiabrändi HONOR julkistaa maanantaina 6.7.2026 HONOR 600 Smart 5G -puhelimen. Uutuuspuhelin yhdistää poikkeuksellisen suuren 7700 mAh:n akun ja intuitiiviset tekoälytoiminnot ensiluokkaiseen ja säänkestävään muotoiluun. HONOR 600 Smart 5G on suunniteltu vastaamaan kuluttajien kasvavaan kysyntään erittäin kestäville ja älykkäille älypuhelimille, jotka tarjoavat tinkimätöntä suorituskykyä.
Poikkeuksellista kestävyyttä sertifioidulla pudotussuojauksella
HONOR 600 Smart 5G asettaa uuden standardin laitteiden pitkäikäisyydelle. Puhelimen vankka rakenne on ansainnut arvostetun SGS:n viiden tähden pudotuskestävyyssertifikaatin, joka takaa toimintavarmuuden jopa 2,5 metrin pudotuksen jälkeen.
Lisäksi puhelimella on IP64-luokitus. Se takaa virheettömän toiminnan ja suojaa laitetta pölyltä sekä vesiroiskeilta, mikä tekee siitä luotettavan työkalun vaativissakin ympäristöissä. Fyysistä kestävyyttä täydentää Wet-hand Touch -toiminto, jonka ansiosta näyttöä voi käyttää myös märillä käsillä.
Ylivoimaista akunkestoa ja edistynyttä lämmönhallintaa
Puhelimessa on tehokas 7700 mAh:n akku, joka tarjoaa usean päivän käyttöajan yhdellä latauksella ja poikkeuksellisen kuuden vuoden käyttöiän.
Integroitu lämpötilan valvontajärjestelmä mahdollistaa huippusuorituskyvyn äärimmäisissä olosuhteissa, jotka vaihtelevat -30°C pakkasesta 50°C helteeseen. Tarvittaessa 45 watin HONOR SuperCharge -pikalataus palauttaa virran nopeasti ja minimoi laitteen lataamiseen kuluvan ajan.
Intuitiivinen tekoäly ja sujuva suorituskyky
Yksi HONOR 600 Smart 5G:n merkittävimmistä innovaatioista on erillinen, fyysinen tekoälypainike. Tämä virtapainikkeesta erillinen painike tarjoaa välittömän pääsyn lukuisiin älykkäisiin työkaluihin. Oletusasetuksilla painikkeen kaksoispainallus käynnistää kameran välittömästi, vaikka näyttö olisi lukittu. Käyttäjät voivat myös vapaasti mukauttaa painikkeen toimintoja, kuten avata yhdellä painalluksella suosikkisovelluksia tai pitkällä painalluksella käyttää erilaisia HONORin tekoälypalveluita.
Sujuvasta käyttökokemuksesta vastaa MagicOS 10 -käyttöjärjestelmä (joka perustuu Android 16:een) sekä Snapdragon® 4 Gen 4 -prosessori. HONORin RAM Turbo -tekniikka laajentaa laitteen 4 gigatavun fyysistä RAM-muistia 8 gigatavun virtuaalimuistilla, mikä varmistaa sulavan moniajon vaativassakin käytössä. Tallennustilaa on 128 gigatavua, joka riittää tuhansien korkearesoluutioisten kuvien arkistointiin.
Värit, hinta ja saatavuus
HONOR 600 Smart 5G tulee saataville jälleenmyyjille kahdessa tyylikkäässä värissä: mustana (Velvet Black) ja hopeisena (Meteor Silver). Suositushinta laitteelle on 299 euroa.
Ostaessasi HONOR 600 Smart 5G -älypuhelimen 6.7.2026 – 31.3.2027 saat ostajan etuna 12 kuukauden vahinkoturvan laitteellesi.*
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
*Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.2026 - 31.3.2027) ostettuihin HONOR 600 Smart 5G -älypuhelimiin. Mikäli laite rikkoontuu vahingon seurauksena ja se on ostettu kampanja-aikana ja vahinkoturva on aktivoitunut laitteen kirjautuessa verkkoon 31.3.2027 mennessä, HONOR tarjoaa laitteen veloituksettoman vahinkoturvakorjauspalvelun huoltokumppanin kautta.
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