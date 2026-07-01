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Cervi laajenee Ouluun – KylmäCenterin liiketoiminta osaksi valtakunnallista kylmä- ja olosuhdetekniikan verkostoa

2.7.2026 12:02:00 EEST | Cervi | Tiedote

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Cervi on ostanut oululaisen KylmäCenter Oy:n liiketoiminnan. Kauppa vahvistaa Cervin kylmä- ja olosuhdetekniikan osaamista ja tuo yhtiön palvelut ensimmäistä kertaa Pohjois-Suomeen. KylmäCenteristä tulee osa Cervin valtakunnallista kylmäpalveluverkostoa.

KylmäCenterin henkilökunta siirtyy osaksi Cerviä
KylmäCenterin henkilökunta siirtyy osaksi Cerviä

KylmäCenter on tunnettu kylmälaite-, lämpöpumppu- ja jäähdytysratkaisujen asiantuntija, jonka asiakkaita ovat yritykset, kiinteistöt ja julkisen sektorin toimijat Oulun alueella.

Yrityskauppa on Cerville merkittävä alueellinen avaus, ja Oulu on nyt konsernin pohjoisin toimipaikka.

– Rakennamme määrätietoisesti valtakunnallista olosuhdetekniikan verkostoa, jossa paikallinen osaaminen ja yhteinen tekeminen tukevat toisiaan. Oulu on meille tärkeä uusi alueavaus. KylmäCenterin kokenut henkilöstö ja vahva paikallinen asema tekevät siitä erinomaisen osan Cerviä, sanoo Cervin toimitusjohtaja Jarno Hacklin.

KylmäCenterin liittyminen Cerviin vahvistaa palveluja erityisesti Pohjois-Suomessa. Asiakkaat saavat jatkossakin tuttua paikallista palvelua, mutta sen tueksi myös Cervin laajemman osaamisen ja valtakunnallisen verkoston.

– Kylmätekniikan merkitys kasvaa jatkuvasti energiatehokkuuden, jäähdytyksen ja toimivien olosuhteiden näkökulmasta. KylmäCenter tuo konserniin vahvaa osaamista, kokeneen henkilöstön ja pitkät asiakassuhteet. Haluamme rakentaa Ouluun pitkäjänteisesti vahvaa paikallista toimintaa osana valtakunnallista verkostoamme, Hacklin kertoo.

KylmäCenterin Kimmo Pisilä pitää yhteistyötä luontevana jatkona yrityksen kehitykselle.

– Cerviin liittyminen on meille luonteva seuraava askel. Asiakkaillemme tärkeintä on, että tutut yhteyshenkilöt ja paikallinen palvelu säilyvät. Samalla saamme taustalle laajemmat palvelut ja valtakunnallisen verkoston tuen, Kimmo Pisilä sanoo.

Liiketoimintakaupan myötä KylmäCenterin liiketoiminta ja henkilöstö siirtyvät osaksi Cervi-konsernia. Toiminta jatkuu Oulussa tutulla henkilöstöllä osana valtakunnallista kylmä- ja olosuhdetekniikan verkostoa.

Lisätiedot
Jarno Hacklin, toimitusjohtaja, Cervi
p. 040 864 4401, jarno.hacklin@cervi.fi

Avainsanat

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Kuvat

KylmäCenterin henkilökunta siirtyy osaksi Cervi-konsernia.
KylmäCenterin henkilökunta siirtyy osaksi Cervi-konsernia.
Kuva: Cervi
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Cervin auto sivusta
Cervin auto.
Kuva: Cervi
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Linkit

Cervi on vuonna 2014 perustettu kiinteistöjen olosuhteiden erikoisasiantuntija. Autamme asiakkaitamme tekemään kiinteistöistä energiatehokkaampia, toimivampia ja viihtyisämpiä vaikuttamalla niiden olosuhteisiin. Näin vähennämme energiankulutusta ja käyttökustannuksia sekä parannamme tilojen käyttömukavuutta.

Cervi-konserni toimii laajasti eri puolilla Suomea, ja työllistää lähes 500 alan ammattilaista. Konsernin liikevaihtotavoite vuodelle 2026 on 100 miljoonaa euroa.

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