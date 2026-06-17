Suomalaiset käyttävät tunteja kuukaudessa ruohonleikkuuseen – reunojen siistiminen aiheuttaa harmaita hiuksia
2.7.2026 08:01:00 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Ruohon leikkaaminen kuuluu olennaisena osana rivi- ja pientalojen sekä mökkien kesään, mutta se vie silti aikaa. Neljäsosa suomalaisista (26 %) käyttää ruohonleikkuuseen vähintään kolme tuntia kuukaudessa kesän aikana. Noin joka kuudes (16 %) suomalainen kertoo haluavansa ulkoistaa ruohonleikkuun roboteille.
Robotiikkayritys Ecovacsin YouGovilla teettämän tutkimuksen* mukaan neljäsosa suomalaisista (26 %) käyttää ruohonleikkuuseen vähintään kolme tuntia kuukaudessa kesän aikana. Maaseudulla osuus on jopa puolet (49 %).
Tutkimuksesta käy myös ilmi, että odotukset kodin automaatiota kohtaan ovat muuttumassa. Automaatio ei enää rajoitu vain sisätilojen askareisiin, vaan yhä useammat kotitaloudet etsivät keinoja vähentää rutiininomaiseen pihanhoitoon kuluvaa aikaa. Siksi myös robottiratkaisuja harkitaan entistä useammin puutarhanhoitoon. Joka kuudes suomalainen haluaisi antaa kaikista kotitöistä robotin hoidettavaksi nimenomaan ruohonleikkuun, alle 50 000 asukkaan kaupungeissa ja maaseudulla jopa joka neljäs.
– Nurmikon hoito kilpailee ajasta lomanvieton ja viikonlopun vapaa-ajan kanssa, ja suomalaiset haluavat vähentää kaikkein työteliäimpien kotitöiden taakkaa kesällä. Niinpä moni antaisi myös ruohonleikkuun mielellään robotin hoidettavaksi, kunhan lopputulokseen voi luottaa, sanoo Ecovacsin Pohjoismaiden markkinointipäällikkö Paola Rashid.
Nurmialueen reunojen siistiminen haastavinta
Vaikka ruohonleikkuu voi tuntua yksitoikkoiselta, moni pientaloasukas pitää kaikkein ärsyttävimpänä työn viimeistelyä, erityisesti reunojen siistimistä rakennusten nurkista sekä istutusten ja kukkapenkkien ympäriltä. Tämä on yksi syy siihen, miksi robotiikkakin on siirtymässä pelkkään leikkuuseen keskittyvistä ratkaisuista kohti kokonaisvaltaisempia, alusta loppuun automatisoituja ratkaisuja.
– Keväällä lanseeraamamme ruohonleikkuurobottiin integroitu reunaleikkuri on ollut kysytyin uusi ominaisuus. Olemme huomanneet, että etenkin lapsiperheet arvostavat sitä, että manuaalisen viimeistelyn tarve vähenee, Rashid kertoo.
*YouGov toteutti tutkimuksen Ecovacsin toimeksiannosta marraskuussa 2025 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 091 vastaajaa, joista noin 1 000 kustakin Pohjoismaasta.
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Yhteyshenkilöt
Markus HildenViestintäkonsulttiPuh:0443639961markus.hilden@manifesto.fi
Kuvat
ECOVACS ROBOTICS
Ecovacs on maailman suurin siivousrobottien valmistaja ja toiseksi suurin toimija pohjoismaisilla markkinoilla, joilla se kasvaa nopeasti. Ecovacsilla on suomenkielinen sovellus sekä suomenkielinen asiakaspalvelu puhelimitse, sähköpostitse ja sovelluksen sisäänrakennettu chat. Ecovacsilla on myös paikallisia huoltokeskuksia Suomessa korjauksia varten. Konserni on perustettu vuonna 1998, ja se on toimittanut siivousrobotteja kotitalouksien käyttöön vuodesta 2006 lähtien. Yrityksen slogan ”Robotics for All” kuvastaa yrityksen tavoitetta keventää jokapäiväisten kotitöiden taakkaa ja tehdä elämästä helpompaa ja miellyttävämpää.
Lisätietoja on osoitteessa www.ecovacs.com
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